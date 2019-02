SentryOne présente la Database Monitoring Edition destinée à des environnements de plus petite taille





SentryOne a lancé SQL Sentry Essentials, une nouvelle édition de premier plan du produit de surveillance de base de données SQL Sentry de la société, qui offre des capacités de suivi de base allant jusqu'à cinq cibles de base de données pour un montant de 995 dollars par instance cible de SQL Server.

SQL Sentry Essentials comprend les fonctionnalités les plus fréquemment utilisées pour effectuer le suivi, diagnostiquer et optimiser les performances de SQL Server. Cette nouvelle édition est idéale aussi bien pour les petites et moyennes entreprises que pour les grandes entreprises qui doivent effectuer le suivi des systèmes de données spécifiques dans leur environnement.

« SQL Sentry Essentials est un choix idéal si vous devez déployer la gestion des performances de SQL Server à petite échelle ou si vous avez besoin de fonctions pour l'entreprise, sans que vous soyez prêt à monter un dossier pour un investissement dans une solution de gestion des performances de base de données plus grande », a déclaré Jason Hall, vice-président de la gestion des produits de SentryOne. « Cette nouvelle édition vous fournit les informations fondamentales dont vous avez besoin pour aller au fond de vos problèmes de performances de SQL Server ».

SentryOne a présenté SQL Sentry Essentials pour répondre aux besoins du secteur en matière de solution de suivi afin de fournir des capacités de suivi de base puissantes mais qui excluent les fonctionnalités avancées prisées par les grandes entreprises.

« Tout le monde doit effectuer un suivi de ses bases de données, mais tout le monde n'a pas besoin de la totalité des fonctionnalités avancées de notre produit phare, SQL Sentry », a déclaré Andy Mallon, chef de produit SentryOne. « Nous avons ramené la liste des fonctionnalités aux fonctionnalités de suivi les plus essentielles et elles sont désormais proposées sous la forme de SQL Sentry Essentials. Cette nouvelle édition est une solution puissante et performante pour les entreprises qui doivent effectuer un suivi allant jusqu'à cinq instances, le tout à un prix très avantageux ».

SQL Sentry Essentials comprend cinq des fonctionnalités SQL Sentry les plus fréquemment utilisées, permettant aux professionnels en matière de données de visualiser les valeurs de référence essentielles des performances en temps réel, d'identifier les demandes à fort impact qui ralentissent les performances, d'utiliser les notifications proactives afin d'éviter les problèmes, d'analyser le blocage et les impasses de SQL Server et d'afficher les valeurs de référence des ressources Windows.

Un client de SentryOne, David Klee, fondateur et architecte en chef d'Heraflux Technologies, a déclaré que l'une des fonctionnalités de SQL Sentry Essentials, à savoir le tableau de bord de l'analyse des performances, fournit des informations exploitables qui permettent aux professionnels de l'information d'identifier et de résoudre rapidement les problèmes.

« De nombreux autres services publics fournissent de "jolis" tableaux de bord qui n'apportent pas grand chose », a déclaré Klee. « SentryOne vous fournit un tableau de bord présentant des statistiques de performances essentielles. Toute chose inhabituelle vous saute aux yeux et vous permet de mieux savoir comment appréhender ce serveur ».

Le prix de SQL Sentry Essentials est de 995 dollars par licence, montant pouvant s'appliquer à une instance SQL Server cible, plus 199 dollars pour la maintenance annuelle (obligatoire la première année). Le prix de l'abonnement est de 50 dollars mensuels (engagement annuel obligatoire).

Pour plus d'informations, veuillez visiter le site sentryone.com/sqlsentry-essentials.

À propos de SentryOne

SentryOne permet aux professionnels de Microsoft Data de créer, tester, documenter et effectuer le suivi de SQL Server, de la base de données Azure SQL et de la plateforme Microsoft Data. Nous aidons les entreprises à améliorer leurs performances tout au long du cycle de vie des données grâce à une « scalabilité » inégalée, un support client parmi les meilleurs dans le secteur et des capacités de gestion des performances de données les plus puissantes sur le marché. Notre équipe comprend un groupe central de MVP Microsoft et du personnel basé à Charlotte, en Caroline du Nord, à Jacksonville, en Floride, à Salem, dans le New Hampshire et à Dublin, en Irlande. En savoir plus sur le site SentryOne.com.

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

Communiqué envoyé le 7 février 2019 à 15:55 et diffusé par :