Gala Demain la forêt présenté par Viridis Environnement au Capitole de Québec





UN SPECTACLE-BÉNÉFICE DE LOUIS-JOSÉ HOUDE ET DES COWBOYS FRINGANTS POUR PLANTER DES ARBRES À QUÉBEC

QUÉBEC, le 7 févr. 2019 /CNW Telbec/ - Louis-José Houde, Les Cowboys Fringants, Philippe-Audrey Larrue-St-Jacques et Tire le coyote partageront la scène du Capitole de Québec, le 6 juin 2019 dans le cadre du Gala Demain la forêt, spectacle-bénéfice, dont la vente des billets servira à planter des arbres à Québec, a annoncé jeudi Jérôme Dupras, bassiste du groupe et président de la Fondation Cowboys Fringants.

Le Gala Demain la forêt, présenté par Viridis Environnement, s'inscrit dans la campagne de financement 2019 du guichet unique de plantation Demain la forêt à Québec. La totalité des fonds amassés sera réinvestie dans les plantations et bénéficiera directement à la communauté, ainsi qu'aux organisations locales de Québec.

Les billets seront mis en vente au prix de 70 $ taxes et frais inclus. Les billets seront en vente vendredi, aux guichets du Capitole, ainsi qu'au lecapitole.com. Des billets seront également mis en vente pour un cocktail dînatoire en compagnie des artistes, suivi du spectacle. Les informations seront disponibles sur le site du Jour de la Terre.

« Demain la forêt se veut un projet rassembleur permettant de mettre les arts au service de la forêt, mentionne Jérôme Dupras. Je me réjouis de voir la communauté artistique d'horizons divers s'allier pour planter une forêt urbaine verdoyante et résiliente à Québec, afin de contribuer à la santé de tous. Le Gala Demain la forêt promet d'être un grand party pour une bonne cause ! »

Un encan pour la forêt urbaine

En plus des prestations musicales et des numéros d'humour, durant toute la soirée du 6 juin les participants seront invités à miser sur des lots pour participer à un encan au profit de la plantation d'arbres.

Des projets de végétalisation émergents du milieu

L'événement permettra de financer des projets de plantation sur les terrains privés de Québec. La campagne de financement Demain la forêt - Ville de Québec répondra à l'objectif concret de favoriser le verdissement des terrains privés résidentiels, institutionnels, industriels et commerciaux, en complémentarité avec les actions municipales.

Les citoyens et organismes de la ville de Québec qui souhaitent réaliser un ou plusieurs projets de verdissement pourront ainsi bénéficier du programme Demian la forêt, pour financer leurs projets en totalité ou en partie, en répondant aux appels de propositions.

À propos de Demain la forêt - Ville de Québec

Le guichet unique de plantation à Québec représente le premier grand projet du programme national Demain la forêt. Ce guichet a pour mission de financer et de réaliser des projets de plantation provenant du milieu. Grâce au financement assuré par la Ville de Québec pour l'administration du programme, la totalité des contributions privées permet de planter des arbres.

Demain la forêt est une initiative présentée par la Fondation Cowboys Fringants, opérée par le Jour de la Terre, en collaboration avec la Fondation David Suzuki et La Tribu. Ce programme impliquant de nombreuses communautés et artistes, développe une approche de plantation d'arbres basée sur la science, pour semer le Québec en santé de demain.

SOURCE Jour de la Terre Québec

Communiqué envoyé le 7 février 2019 à 15:52 et diffusé par :