Nouvelle affiliation : la FQPPU accueille le SPUL





MONTRÉAL, le 7 févr. 2019 /CNW Telbec/ - À l'issue d'un vote unanime tenu aujourd'hui dans le cadre de son Conseil fédéral, la Fédération québécoise des professeures et professeurs d'université (FQPPU) est heureuse d'accueillir dans ses rangs les collègues du Syndicat des professeures et professeurs de l'Université Laval (SPUL), dont les instances s'étaient prononcées en ce sens au mois de décembre dernier.

« Notre capacité de réflexion et d'action collective est incontestablement renforcée par l'affiliation à la FQPPU de ce syndicat d'envergure, qui regroupe plus de 1 200 membres », affirme Jean-Marie Lafortune, président. « À l'heure où les universités connaissent des transformations qui affectent la mission universitaire et la tâche professorale, c'est en unissant nos forces que nous serons le plus à même de mener des luttes fructueuses pour améliorer les conditions d'enseignement et de recherche, le financement des universités et le respect de la liberté universitaire et de la collégialité ».

Depuis 1991, la FQPPU est l'instance de concertation et de représentation du corps professoral québécois.

