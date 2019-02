Greene Tweed lance Fusiontm 665, un FKM à ultra basse température





Fusiontm FKM 665 de Greene Tweed, un élastomère de nouvelle génération à ultra basse température et résistant aux produits chimiques, a été spécifiquement conçu pour satisfaire et dépasser les exigences des spécifications matérielles aérospatiales (AMS) 7379 et AMS-P-83461.

Grâce à sa capacité de fonctionner sous ultra-basse température comprise entre -70°F et 450°F (-57°C et 232°C), Fusiontm 665 fournit une excellente performance à ultra-basse température sans compromettre la performance sous haute température.

« Avant Fusiontm 665 de Greene Tweed, la composition du matériau élastomère nécessitait des compromis », a affirmé Wally Hajduczek, responsable produit Systèmes d'étanchéité pour l'aérospatiale, la défense et les sciences de la vie. « Atteindre une performance optimale à basse température signifiait sacrifier une plage de fonctionnement de haute température, la compatibilité chimique ou la performance d'étanchéité dynamique. Fusiontm 665 a été conçu pour surmonter les limitations actuelles des matériaux comparables, tels que NBR, FKM, ou FVMQ (fluorosilicone). »

Pour en savoir plus sur Fusiontm 665, cliquez ici : https://hubs.ly/H0gdRfy0.

A propos de Greene Tweed

Greene Tweed est un chef de file mondial de la fabrication de joints et de composants techniques haute performance. Combinant plus de 150 ans d'expertise technique et de connaissances commerciales dans un éventail complet de secteurs, Greene Tweed collabore avec ses clients pour mettre au point des solutions d'ingénierie répondant aux exigences de performance complexes et réduisant le coût total de propriété.

Les produits Greene Tweed sont vendus et distribués dans le monde entier. Pour de plus amples informations, veuillez appeler le +1.215.256.9521, ou visiter notre site web : http://www.gtweed.com.

