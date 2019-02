Greene Tweed lance un nouveau site web Chemraz® destiné à l'industrie du semiconducteur





Greene Tweed, un important fabricant mondial de matériaux et produits de haute performance, a lancé son site web Chemraz®. Ce site fournit un accès facile aux informations sur les solutions de scellage de semiconducteur Chemraz®.

Le nouveau site propose des outils interactifs, des ressources et documents techniques, une formation au scellage, des actualités sur les produits et un guide de sélection d'élastomères. En somme, votre guichet unique pour tout ce qui concerne Chemraz®, le matériau FFKM créé par Greene Tweed.

Les joints d'étanchéité FFKM de Chemraz® se trouvent dans une vaste variété d'équipements de grande importance utilisés dans le cadre des procédés essentiels à la fabrication globale des semiconducteurs, y compris gravure, déposition, éléments aqueux, électrochimiques (galvanoplastie) et autres.

« Greene Tweed est ravi de fournir à ses clients et à l'industrie une source unique pour toutes les informations relatives à Chemraz® », a déclaré Andy Johnson, responsable produit semi-conducteur chez Greene Tweed. « Le nouveau site offre un accès rapide et facile aux fiches de données et autres ressources. Il propose également des vidéos qui expliquent le fonctionnement aux clients et qui répondent à des questions spécifiquement liées à Chemraz®. »

Pour plus d'informations sur les solutions de scellage de semiconducteur Chemraz®, veuillez visiter le site web ici.

A propos de Greene Tweed

Greene Tweed s'appuie sur une vaste ingénierie, une expertise en matière de design et de fabrication pour proposer des solutions fournissant une performance exceptionnelle dans les environnements difficiles des marchés que nous desservons.

Combinant plus de 150 ans d'expertise technique et de connaissances commerciales dans une variété de marchés, Greene Tweed est à la pointe de l'innovation et est fière de proposer des produits de haute qualité, y compris Chemraz®, Fusiontm, Arlon®, Orthtek® et Xycomp®, vendus dans le monde entier.

Pour des informations supplémentaires, veuillez appeler +1.215.256.9521 ou visiter le site web www.gtweed.com.

