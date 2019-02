La ministre Jody Wilson-Raybould et la députée Anita Vandenbeld annoncent l'octroi d'un financement à l'Institut Vanier de la famille





58 525 $ provenant du Fonds pour le bien?être des vétérans et de leur famille

OTTAWA, le 7 févr. 2018 /CNW/ - Aujourd'hui, la ministre des Anciens Combattants et ministre associée de la Défense nationale, l'honorable Jody Wilson-Raybould, et la députée d'Ottawa Ouest -- Nepean, Anita Vandenbeld, ont visité l'Institut de la famille Vanier et annoncé une aide financière de 58 525 $ provenant du Fonds pour le bien?être des vétérans et de leur famille.

L'Institut Vanier de la famille a été choisi comme l'une des 21 organisations du pays à recevoir un financement du Fonds pour le bien-être des vétérans et de leur famille en 2018. Le financement soutiendra le programme d'éducateurs de la petite enfance de l'Institut, qui vise à accroître les connaissances militaires des professionnels de l'apprentissage et de la garde des jeunes enfants afin qu'ils puissent mieux soutenir les vétérans et leurs familles.

Citations

«La priorité absolue de notre gouvernement est le bien-être des vétérans et de leurs familles. Le travail accompli par l'Institut Vanier de la famille dans le cadre de son programme d'éducateurs de la petite enfance est précisément l'objet du Fonds pour le bien-être des vétérans et de leur famille: encourager les idées nouvelles et novatrices pour mieux soutenir les vétérans et leurs familles. »

L'honorable Jody Wilson-Raybould, ministre des Anciens Combattants et ministre associée de la Défense nationale

«Je suis ravie de voir le travail formidable accompli par nos organisations locales pour aider les vétérans et leurs familles. Les vétérans d'Ottawa Ouest -- Nepean et de tout le pays seront mieux servis par l'appui de notre gouvernement à des initiatives comme celle-ci, et nous continuerons de veiller à ce que les vétérans reçoivent les soins et le soutien qu'ils méritent. »

Anita Vandenbeld, députée d'Ottawa -- Nepean Ouest

Les faits en bref

Le Fonds pour le bien-être des vétérans et de leur famille fait partie des nouveaux programmes de soutien et de prestations contenus dans le budget de 2017 qui ont pour objectif d'améliorer le bien-être des vétérans et de leur famille.

Le Fonds pour le bien-être des vétérans et de leur famille distribuera 3 millions $ par année à des organisations partout au Canada .

. Le Fonds pour le bien-être des vétérans et de leur famille est une ressource pour les organisations qui se concentrent ou travaillent sur des recherches ou des initiatives et des projets conçus pour améliorer le bien-être des vétérans et de leur famille.

