IKEA Canada lance son programme d'emploi à l'intention des réfugiés à l'échelle nationale

BURLINGTON, ON, le 7 févr. 2019 /CNW/ - IKEA Canada lance un programme d'emploi à l'intention des réfugiés à l'échelle nationale qui appuiera l'entreprise dans l'embauche de 250 réfugiés au cours des trois prochaines années. Ce programme aidera les réfugiés à rallier les rangs de la main-d'oeuvre active et à acquérir de nouvelles compétences, et appuiera leur intégration dans diverses collectivités à travers le Canada.

Le programme annoncé aujourd'hui est fondé sur un programme pilote réussi qui a été lancé en juin 2018. Pour appuyer le nouveau programme à l'échelle nationale, IKEA Canada annonce qu'elle a établi des partenariats avec 18 agences locales qui aideront l'entreprise à joindre et à recruter des réfugiés cherchant un emploi, ainsi qu'à fournir du soutien et des conseils à ces derniers pour les aider à réussir à titre de collaborateurs de IKEA.

« Chez IKEA, nous suivons une vision simple, mais efficace, soit améliorer le quotidien du plus grand nombre, a déclaré Michael Ward, président, IKEA Canada. Non seulement notre Programme national d'embauche de réfugié·e·s offrira-t-il aux réfugiés de nouvelles possibilités de carrière et de la formation, mais il permettra également à IKEA de créer un environnement de travail diversifié et inclusif qui valorise les différences de chacun. »

Les agences locales partenaires de IKEA possèdent une grande expérience. Elles sont passées maîtres dans la prestation de services à l'emploi et elles savent quel soutien apporter aux nouveaux arrivants au sein de leur collectivité. Tout au long du programme pilote, IKEA a collaboré avec ces agences, qui fournissent une aide préalable à l'emploi, comme la rédaction du curriculum vitæ, les techniques d'entrevue et les tests de présélection, ainsi que de l'aide après l'embauche, notamment la formation langagière et l'orientation professionnelle. Dans le cadre du programme pilote, IKEA a également participé à des salons d'emploi et à des ateliers sur l'emploi pour les réfugiés et en a organisé.

« ACCES Employment est fier d'être l'un des partenaires communautaires qui travaillent en étroite collaboration avec IKEA Canada à la réalisation de cette initiative importante. Dans le cadre de ce partenariat, nous avons tenu deux activités d'embauche qui ont connu un franc succès et comptons bien poursuivre cette collaboration afin de créer et de concrétiser des possibilités d'embauche solides pour les réfugiés », a commenté Allison Pond, présidente-directrice générale d'ACCES Employment.

« Grâce à la générosité dont les Canadiens font preuve pour aider des réfugiés à s'établir au pays et à s'intégrer à notre société, le Canada est un chef de file mondial en ce qui concerne l'assistance humanitaire. Je félicite IKEA pour le leadership qu'elle exerce en reconnaissant que nous profitons tous de l'intégration réussie des réfugiés. » - L'honorable Ahmed Hussen, ministre de l'Immigration, des Réfugiés et de la Citoyenneté

IKEA a pris l'engagement depuis longtemps de soutenir les réfugiés ; tous les efforts humanitaires étant déployés par la Fondation IKEA. Depuis 2010, elle agit de concert avec le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (HCR) pour fournir des abris, des soins et l'accès à l'éducation aux familles et aux enfants qui vivent dans des camps de réfugiés et dans les communautés avoisinantes dans certaines parties d'Asie, d'Afrique et du Moyen-Orient. De plus, en 2015, IKEA Canada a apporté son soutien à la réinstallation au Canada de réfugiés syriens, en faisant don de 190 000 $ sous forme d'articles de maison pour aider les familles à emménager dans leur nouvelle résidence. C'est ainsi que IKEA Canada a pu offrir son soutien à quelque 200 familles installées partout au pays. L'engagement de IKEA envers les réfugiés se concrétise encore davantage avec l'annonce d'aujourd'hui, passant d'une aide pour combler les besoins d'installation à court terme et à un programme visant les objectifs professionnels à long terme.

IKEA Canada est fière d'être associée à plusieurs partenaires dans différentes régions du pays :

