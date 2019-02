Les partenaires du projet résidentiel Square Children's remettent un don de 300?000 $ à la Fondation de l'Hôpital de Montréal pour enfants





Un projet réalisé en partenariat par Devimco Immobilier, Fonds immobilier de solidarité FTQ et Fiera Immobilier

MONTRÉAL, le 7 févr. 2019 /CNW Telbec/ - Devimco Immobilier, le Fonds immobilier de solidarité FTQ et Fiera Immobilier, partenaires du projet immobilier Square Children'sMC, ont annoncé la remise d'un don de 300?000 $ à la Fondation de l'Hôpital de Montréal pour enfants en vue de contribuer au soutien des activités de recherche ainsi que de soins hautement spécialisés prodigués dans ce centre pédiatrique de renommée internationale. Rappelons que le projet Square Children'sMC permettra de revitaliser l'ancien site de l'Hôpital situé à proximité du centre-ville de Montréal.

«?Par ce don, en plus d'appuyer la recherche en santé pédiatrique, nous nous assurons de garder une trace de cet établissement historique dédié à la santé des enfants, une cause qui nous est chère?», a déclaré Normand Bélanger, président-directeur général du Fonds immobilier de solidarité FTQ.

«?Il était important pour nous de témoigner de l'illustre présence de l'Hôpital de Montréal pour enfants dans le quartier. C'est pourquoi, en plus du don, une oeuvre commémorative à l'image de cette institution historique sera également installée dans le hall d'entrée des tours résidentielles EstWest?», a ajouté Serge Goulet, président de Devimco Immobilier.

«?En tant que promoteurs, nous souhaitions prendre acte de notre rôle social en posant un geste significatif et concret. Venir en aide aux enfants malades, mais aussi aux familles qui traversent une période difficile nous semblait tout indiqué?», a déclaré Peter Cuthbert, président de Fiera Immobilier.

Les partenaires et les membres de la direction de la Fondation se sont réunis aujourd'hui à l'Hôpital pour la remise de chèque officielle et pour l'inauguration de la plaque de reconnaissance à l'effigie des donateurs.

«?Nous sommes reconnaissants de ce geste posé par les partenaires du projet. Ce genre d'initiative permet de transformer les soins aux enfants malades, de financer les familles dans le besoin et de favoriser l'innovation et la recherche?», a déclaré Renée Vézina, présidente de la Fondation de l'Hôpital de Montréal pour enfants.

Rappel du projet Square Children'sMC

Le projet immobilier mixte Square Children'sMC s'inscrit dans une initiative de revitalisation urbaine de ce site d'une grande valeur historique, au coeur du Village Shaughnessy. Il comprendra des logements locatifs et des appartements en copropriété et prévoit l'intégration d'un centre communautaire d'envergure ainsi que des logements sociaux. Afin de mieux servir les résidents actuels et futurs, il accueillera également des commerces de proximité. De vastes espaces verts collectifs et un parc y seront également aménagés. La construction ayant débuté en mai 2018 dernier, la livraison des premières unités est prévue pour janvier 2020.

À propos de Devimco Immobilier

Devimco Immobilier est un chef de file du développement immobilier au Québec qui se démarque dans l'élaboration et la mise en oeuvre de projets immobiliers d'envergure, notamment des complexes de type lifestyle et TOD (Transit-Oriented Development) alliant des composantes commerciales, affaires, loisirs et résidentielles. Les projets immobiliers de l'entreprise se distinguent par la création de milieux de vie uniques qui tiennent compte des besoins des gens du milieu. Elle a été la première société immobilière à développer un complexe de type lifestyle au pays, soit le Quartier DIX30MC. www.devimco.com

À propos du Fonds immobilier de solidarité FTQ

Le Fonds immobilier de solidarité FTQ contribue au développement économique du Québec en participant financièrement et stratégiquement à la réalisation de projets immobiliers rentables, créateurs d'emplois et socialement responsables, en partenariat avec des leaders du secteur. Il appuie le démarrage de projets immobiliers de toutes tailles et dans toutes les régions du Québec, tant dans les secteurs résidentiels, de bureaux, commercial, institutionnel, qu'industriel. Au 31 mai 2018, il comptait 46 projets en développement d'une valeur de 2,9 milliards de dollars, 50 immeubles sous gestion, 2 millions de pi2de terrains et 76,3 millions de dollars étaient voués à des projets d'habitation sociale, communautaire ou abordable. Le Fonds immobilier est membre du Conseil du bâtiment durable du Canada. www.fondsimmobilierftq.com

À propos de Fiera Immobilier Limitée

Fiera Immobilier est une société canadienne de gestion de placements immobiliers qui offre des solutions de placement directes en immobilier aux investisseurs institutionnels, aux fondations et fonds de dotation, ainsi qu'aux investisseurs fortunés. Faisant partie de l'offre d'actifs alternatifs de Fiera Capital, Fiera Immobilier comprend une équipe expérimentée dans le secteur immobilier et met à la disposition de ses clients une offre innovante de solutions qui répondent à leurs défis de placement.

Fiera Immobilier gère environ 3,2 milliards de dollars d'actifs immobiliers commerciaux et industriels, dont 662 millions de dollars au Québec, au moyen de divers fonds et comptes de placement. Nous offrons des stratégies allant de «?Core?» à opportunités, tant en actions qu'en dette, dans tous les principaux secteurs (au 31 décembre 2018). www.fieraimmobilier.com

Fiera Immobilier est une division de Corporation Fiera Capital, une société de gestion de placement indépendante d'envergure mondiale dont l'actif sous gestion se chiffrait à plus de 143 milliards de dollars canadiens au 30 septembre 2018. La firme offre des solutions multi-actifs personnalisées tirant parti d'un vaste éventail de catégories d'actifs traditionnelles et alternatives. Nos stratégies s'adressent à une clientèle institutionnelle, de gestion privée et d'investisseurs individuels établie en Amérique du Nord, en Europe et dans les principaux marchés d'Asie. Fiera Capital est à l'avant-garde de la science de la gestion de placement et a à coeur de créer une richesse durable pour ses clients. Les titres de Fiera Capital sont négociés sous le symbole boursier FSZ à la Bourse de Toronto. www.fieracapital.com

Aux États-Unis, les services de gestion d'actifs sont fournis par les filiales américaines de la société, qui sont des conseillers en placement enregistrés auprès de la Securities and Exchange Commission (la «?SEC?»). L'inscription auprès de la SEC n'implique pas de niveau de compétence ou de formation précis.

Des renseignements supplémentaires concernant Corporation Fiera Capital, notamment sa notice annuelle, sont disponibles sur SEDAR, à l'adresse www.sedar.com.

À propos de la Fondation de l'Hôpital de Montréal pour enfants

La Fondation de l'Hôpital de Montréal pour enfants a pour mission d'inspirer et de mobiliser la communauté pour soutenir l'innovation en recherche, en enseignement et en soins cliniques à l'Hôpital de Montréal pour enfants, une institution d'enseignement pédiatrique de la faculté de médecine de l'Université McGill, et la recherche pédiatrique à l'Institut de recherche du Centre universitaire de santé McGill. Depuis sa création en 1973, la Fondation a amassé plus de 428,5 millions de dollars, somme qui a permis de transformer la vie des enfants malades grâce aux projets de recherche et d'enseignement à la fine pointe de la science et aux soins de haut calibre. Pour en savoir plus, visitez le site www.fondationduchildren.com.

