Rendez-vous national Bâtissons l'avenir avec elles - Près de 200 personnes unissent leurs voix pour l'avenir des femmes

MONTRÉAL, le 7 févr. 2019 /CNW Telbec/ - Près de 200 personnes ont entendu l'appel des 16 organismes spécialisés en développement de la main-d'oeuvre féminine (OSDMOF), membres du Conseil d'intervention pour l'accès des femmes au travail (CIAFT), à l'occasion du Rendez-vous national, présenté le 6 février 2019, à l'hôtel Gouverneur Place Dupuis, à Montréal.

C'est sous le thème Bâtissons l'avenir avec elles, pour la mixité et l'emploi des femmes dans les secteurs d'avenir et de la construction que cet évènement s'est tenu, et ce, grâce au soutien financier du Secrétariat à la condition féminine du Gouvernement du Québec.

Mme Diane Lemieux, présidente-directrice générale de la Commission de la construction du Québec, agissait à titre de présidente d'honneur de l'évènement.

Ensemble, pour l'avenir des femmes

Depuis plus de 30 ans, les OSDMOF ont développé une expertise dans l'accompagnement des femmes vers l'emploi. De nombreuses avancées en matière d'accès des femmes au marché du travail ont été réalisées, mais des défis de taille doivent encore être relevés dans les secteurs d'avenir et de la construction.

Le Rendez-vous national aura permis à tous les partenaires intéressés et concernés d'adopter une volonté commune de poser un regard vers l'avenir et de trouver des solutions afin d'adopter des actions concrètes et relever les défis qui se dressent en matière d'emploi pour les femmes.

Allocution d'ouverture de Mme Diane Lemieux

Lors de son allocution d'ouverture, Mme Diane Lemieux a mentionné : « Le travail de ces organismes dans les régions est excessivement important, surtout dans un contexte de rareté de main-d'oeuvre. Il s'agit d'une opportunité de faire des gains importants pour les femmes, qui seront appelées à rejoindre des secteurs historiquement moins accessibles pour elles. L'industrie de la construction, comme d'autres, doit continuer le travail pour s'ouvrir à des bassins de main-d'oeuvre non traditionnels, et je suis confiante que les mesures que nous avons mises en oeuvre au cours des dernières années continueront de porter leurs fruits ».



La table ronde

La table ronde présentée dans le cadre du Rendez-vous national regroupait des invitées de marque, soit Mme Audrey Murray, présidente de la Commission des partenaires du marché du travail, Mme Sophie Brière, professeure à l'Université Laval, Mme Geneviève Collette, présidente du Comité consultatif Femmes en développement de la main-d'oeuvre et Mme Diane Lemieux, présidente-directrice générale de la Commission de la construction du Québec.

Pour Mme Murray, « Le marché du travail étant en grande transformation, l'enjeu de rareté de main-d'oeuvre, combiné à la transformation technologique et aux enjeux environnementaux, est une opportunité pour plus de mixité en emploi. La CPMT sera un allié pour la diversification de choix de carrières des femmes ».

Une vision nationale, à saveur régionale

Le réseau des organismes spécialisés en développement de la main-d'oeuvre féminine, oeuvrant dans plusieurs régions du Québec, conviennent qu'il y a encore beaucoup de travail à faire pour atteindre les objectifs que les groupes se sont fixés. Les problématiques et les besoins sont différents d'une région à l'autre, mais le combat est le même partout au Québec.

Ensemble, nous pouvons adopter une vision nationale, en tenant compte de la spécificité et des forces de chacune des régions du Québec.

