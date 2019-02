Le premier ministre annonce un changement au sein du Comité des parlementaires sur la sécurité nationale et le renseignement





OTTAWA, le 7 févr. 2019 /CNW/ - Le premier ministre Justin Trudeau a annoncé aujourd'hui la nomination suivante pour combler un siège vacant au sein du Comité des parlementaires sur la sécurité nationale et le renseignement :

L'honorable Rob Nicholson, C.P., c.r., député, devient membre du Comité des parlementaires sur la sécurité nationale et le renseignement à compter du 5 février 2019.

Le Comité des parlementaires sur la sécurité nationale et le renseignement est composé de membres du Sénat et de la Chambre des communes qui représentent plusieurs partis. Il a le pouvoir d'examiner les activités liées à la sécurité nationale et au renseignement dans l'ensemble du gouvernement du Canada.

Liens connexes

Ce document se trouve également à l'adresse : http://pm.gc.ca

SOURCE Cabinet du Premier ministre du Canada

Communiqué envoyé le 7 février 2019 à 14:21 et diffusé par :