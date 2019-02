Colloque annuel de l'AQPER : « La transition énergétique : moteur de développement économique »





QUÉBEC, le 7 févr. 2019 /CNW Telbec/ - Les 6 et 7 février, l'Association québécoise de la production d'énergie renouvelable a tenu son colloque annuel au Château Laurier à Québec. Ce colloque a permis aux quelques 250 participant(e)s de faire le point sur l'évolution de l'industrie des énergies renouvelables, sur l'avancement de plusieurs projets et sur les opportunités qui existent pour poursuivre son développement. Ce fut aussi l'occasion de débattre des grands enjeux que les entreprises et les décideurs auront à relever en tant qu'industrie.

Cette conférence s'est conclue par l'allocution de monsieur Jonatan Julien, ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles. Dans ce premier discours devant l'industrie, le ministre a présenté sa vision de la contribution des énergies renouvelables et du développement de cette industrie.

Également, plusieurs intervenants de l'industrie parmi lesquels M. Raj Basu, fondateur et président-directeur général de Solargise World, M. Michel Letellier, président et chef de la direction d'Innergex énergie renouvelable, M. Patrick Lemaire, président de Boralex et M. Alexandre Boulay, directeur général de LM Power Canada, ont participé à des panels qui nous ont permis d'avoir un portrait clair des projets futurs, des ambitions et des préoccupations qui existent dans les différentes filières.

Finalement, des décideurs et influenceurs de l'industrie énergétique venant d'Espagne, du Chili et du Mexique sont venus présenter les perspectives de développement de projets d'énergies renouvelables dans leurs pays et discuter des opportunités pour l'industrie québécoise.

Citations :

« La production d'énergie renouvelable ici, chez-nous, représente une occasion de démontrer notre savoir-faire en avancées technologiques et j'ai la conviction qu'elle peut devenir un chantier d'envergure pour le Québec ainsi qu'un puissant levier de développement économique. »

Monsieur Jonatan Julien, ministre de l'Énergie et des Ressources Naturelles

et ministre responsable de la Côte-Nord

«?Le colloque qui vient de se conclure a permis à tous les intervenants de l'industrie de mettre à jour leurs connaissances sur l'état de celle-ci, sur son potentiel de développement et sur les opportunités qui se dessinent dans toutes les filières. Nous sommes convaincus que le développement des énergies renouvelables représente l'avenir du développement économique québécois et nos entreprises ont hâte d'y participer.»

Monsieur Jean-François Samray, président-directeur général de l'AQPER.

À propos de l'AQPER

L'Association québécoise de la production d'énergie renouvelable (AQPER) intègre dans son champ d'action les acteurs de toutes les filières d'énergie renouvelable. Elle a pour mission d'accroître la production d'énergie renouvelable et d'en maximiser la valorisation dans le portefeuille énergétique québécois.

SOURCE Association québécoise de la production d'énergie renouvelable (AQPER)

Communiqué envoyé le 7 février 2019 à 14:06 et diffusé par :