Le CN est reconnu comme l'un des meilleurs employeurs de Montréal pour une troisième année consécutive





MONTRÉAL, 07 févr. 2019 (GLOBE NEWSWIRE) -- Le CN (TSX : CNR) (NYSE : CNI) a le plaisir d'annoncer qu'il a été nommé l'un des meilleurs employeurs de Montréal par l'organisation Canada's Top 100 Employers pour la troisième année consécutive.



« Nous sommes vraiment ravis de faire partie des meilleurs employeurs de Montréal encore une fois, a déclaré Kim Madigan, vice-présidente Ressources humaines du CN. Cette année, nous sommes particulièrement fiers que Canada's Top 100 Employers ait reconnu notre engagement communautaire et nos initiatives de perfectionnement du personnel. Nos employés permettent au CN d'être une compagnie de transport de classe mondiale. Redonner aux collectivités au sein desquelles nous travaillons n'est pas un slogan, c'est notre façon d'exercer nos activités, et notre personnel prend cet engagement très à coeur. »

Avec un effectif de plus de 3 000 personnes dans la région métropolitaine de Montréal, le CN a aussi été reconnu comme l'un des meilleurs employeurs canadiens au chapitre de la diversité de 2018.

D'abord publié en 2006, le palmarès des meilleurs employeurs à Montréal est une compétition annuelle organisée par les éditeurs du Canada's Top 100 Employers. Cette désignation spéciale reconnaît les employeurs du Grand Montréal qui se démarquent dans leur secteur d'activité en offrant des milieux de travail exceptionnels. Les lauréats de cette année ont été annoncés le 31 janvier 2019 dans une parution spéciale publiée dans Montreal Gazette.

Véritable pilier de l'économie, le CN transporte annuellement des marchandises d'une valeur de plus de 250 G$ CA pour un large éventail de secteurs, tels les ressources naturelles, les produits manufacturés et les biens de consommation, sur un réseau ferroviaire de quelque 20 000 milles de parcours couvrant le Canada et le centre des États-Unis. Le CN ? la Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada et ses filiales ferroviaires actives ? dessert les villes et ports de Vancouver et Prince Rupert, en Colombie-Britannique, Montréal, Halifax, La Nouvelle-Orléans, et Mobile, en Alabama, ainsi que les régions métropolitaines de Toronto, Edmonton, Winnipeg, Calgary, Chicago, Memphis, Detroit, Duluth-Superior, au Minnesota et au Wisconsin, et Jackson, au Mississippi. Il a en outre des liaisons avec toutes les régions de l'Amérique du Nord. Pour de plus amples renseignements sur le CN, visitez le site Web de la Compagnie à l'adresse www.cn.ca .

