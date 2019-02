En direct de l'espace : participation de David Saint-Jacques à l'inauguration d'une nouvelle exposition





Ouverture aujourd'hui de l'exposition La santé dans l'espace : l'audace d'explorer au Musée de l'aviation et de l'espace du Canada

OTTAWA, le 7 févr. 2019 /CNW/ - Aujourd'hui, dans une communication en direct avec la Terre depuis l'espace, l'astronaute de l'Agence spatiale canadienne (ASC) David Saint-Jacques s'est joint à l'ancien astronaute Robert Thirsk et à Peter Schiefke, secrétaire parlementaire du premier ministre (Jeunesse), pour l'ouverture officielle de La santé dans l'espace : l'audace d'explorer, une nouvelle exposition permanente du Musée de l'aviation et de l'espace du Canada.

C'est une expérience extraordinaire pour un astronaute d'aller en mission spatiale, mais l'espace a des effets indésirables sur le corps humain. Le rayonnement, la microgravité et l'isolement comportent des risques pour la santé des astronautes. L'exposition La santé dans l'espace : l'audace d'explorer explique ces risques et présente les expériences scientifiques canadiennes révolutionnaires qui rendront les vols spatiaux plus sûrs pour les humains, tout en nous aidant à mieux comprendre le corps humain sur Terre.

En complément de l'exposition permanente, une exposition itinérante fera aussi une tournée pancanadienne de 2019 à 2022.

En bref

Le 3 décembre 2018, l'astronaute de l'ASC David Saint-Jacques s'est envolé dans l'espace dans le cadre de sa première mission spatiale, Expedition 58. À la Station spatiale internationale, il réalisera une série d'expériences scientifiques, effectuera des tâches de robotique et testera de nouvelles technologies.

La santé dans l'espace : l'audace d'explorer a été créée par le Musée de l'aviation et de l'espace du Canada en collaboration avec l'ASC.

a été créée par le Musée de l'aviation et de l'espace du en collaboration avec l'ASC. Les panneaux explicatifs, les vidéos et les activités interactives de l'exposition La santé dans l'espace : l'audace d'explorer permettent d'en savoir plus sur la recherche scientifique visant à trouver des solutions aux problèmes de santé des astronautes ainsi qu'à aider les humains à mieux vivre et à aller plus loin dans l'espace.

L'exposition comporte un volet sur David Saint-Jacques, où les visiteurs peuvent faire la connaissance de l'astronaute canadien, savoir en quoi consiste sa mission à bord de la Station spatiale internationale et s'informer sur les expériences scientifiques qu'il y mène.

Les visiteurs peuvent voir des objets uniques qui sont allés dans l'espace, regarder des vidéos pour entendre les explications et les récits d'astronautes en exercice et à la retraite, et participer à plusieurs activités interactives.

Citations

« Le travail que nous effectuons nous aide à mieux comprendre le corps humain et à mettre au point de nouvelles technologies pour que des astronautes comme moi puissent rester en santé dans l'espace et explorer plus loin encore. »

David Saint-Jacques, astronaute de l'Agence spatiale canadienne

« D'après mon expérience, quand les astronautes se rendent dans des endroits inexplorés de l'espace ou qu'ils accomplissent de nouvelles tâches, il est presque assuré que de nouveaux problèmes de santé se manifesteront. Les humains se préparent à s'aventurer plus loin dans le Système solaire : ces vols spatiaux présenteront des risques accrus. Dans cette nouvelle exposition, les conséquences des vols spatiaux sur la santé sont expliquées, tout comme la façon dont la recherche menée par des scientifiques canadiens aide à les atténuer. »

Dr Robert (Bob) Thirsk, ancien astronaute canadien

Liens

SOURCE Agence spatiale canadienne

Communiqué envoyé le 7 février 2019 à 13:46 et diffusé par :