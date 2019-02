Projet de loi n°9 sur l'immigration





Répondre immédiatement aux besoins économiques du Québec, selon la FCCQ

MONTRÉAL, le 7 févr. 2019 /CNW Telbec/ - En réaction au dépôt ce matin du projet de loi n°9 sur l'intégration des personnes immigrantes par le ministre de l'Immigration, de la Diversité et de l'Inclusion, Simon Jolin-Barrette, la Fédération des chambres de commerce du Québec (FCCQ) indique qu'il est important de mettre en place rapidement l'ensemble des mesures nécessaires afin qu'il y ait une meilleure adéquation entre les besoins des entreprises et la sélection des nouveaux arrivants.

« Le projet de loi déposé aujourd'hui accélère la réforme visant à mieux arrimer la sélection des immigrants du Québec avec les besoins économiques du Québec. Nous ne pouvons évidemment que saluer l'intention du gouvernement à cet effet » affirme Stéphane Forget, président-directeur général de la FCCQ.

Importance de modifier la grille de selection

« Nous en appelons au gouvernement à terminer ce changement de paradigme en immigration en modifiant dès que possible la grille de sélection du programme régulier des travailleurs qualifiés», poursuit Stéphane Forget.

Pour la FCCQ, la volonté d'impliquer davantage les entreprises dans la sélection des immigrants est une bonne nouvelle. « L'obtention d'un bon emploi est le meilleur outil d'intégration et de rétention d'un immigrant. Nous serons cependant alertes quant à la possible responsabilité des employeurs à s'immiscer dans les démarches individuelles des immigrants, que ce soit dans leur apprentissage du français ou des valeurs québécoises. Il y a là, selon nous, une contribution des employeurs à favoriser l'intégration, notamment par l'emploi et la francisation, mais il y a une limite à ne pas franchir », conclut Stéphane Forget.

