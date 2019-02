L'époxy, de CuraFlo®, au service de la réhabilitation du système de gicleurs d'incendie d'un immeuble à logements multiples





PHOENIX, 7 février 2019 /CNW/ - CuraFlo Services LLC (« CuraFlo® ») est heureuse d'annoncer d'avoir reçu un contrat en vue de remettre en état le système de gicleurs d'incendie d'un immeuble résidentiel à logements multiples, lequel se situe dans le quartier chic de Nob Hill, à San Francisco, en Californie. Les travaux de réparation des gicleurs d'incendie débuteront en avril 2019.

CuraFlo, depuis 2014, applique le revêtement époxy aux canalisations de gicleurs d'incendie en plus des installations d'eau à usage domestique. Ce procédé système, le revêtement époxy, a tout son avantage vu que les systèmes de gicleurs d'incendie à formules sèche et humide sont sujets à la corrosion microbiologique (MIC) et à la rouille. D'autre part, de tels facteurs entraînent la corrosion, l'amincissement des parois des tuyaux, des fuites de trou d'épingle, l'obstruction et parfois la défaillance du système. Enfin, il est impératif de maintenir en bon état un système de gicleurs d'incendie pour assurer la protection de votre immeuble, des occupants et des biens matériels.

CuraFlo, forte de 20 ans d'expérience dans les services de réparation à revêtement époxy, se réjouit de pouvoir élargir ces services pour englober les systèmes de gicleurs d'incendie. De formulation spéciale, le CuraPoxy® FS de CuraFlo est une excellente solution à long terme et s'accompagne d'une garantie de 20 ans.

Fait notable, le CuraPoxy® FS est le seul système de gicleurs d'incendie avec époxy, répertorié par le Conseil international des codes (International Code Council, ICC) et approuvé pour la réhabilitation des systèmes de gicleurs d'incendie, en créant, après installation, une barrière intérieure contre la corrosion des tuyaux. La liste est disponible à l'adresse suivante : https://curaflo.com/wp-content/uploads/2018/09/ICC-ES-PMG-1491-Fire-Suppression-Certificate.pdf.

CuraFlo Services, établie à Mesa, en Arizona, spécialiste de premier plan dans la réparation de canalisations, est, depuis 20 ans, bien connue pour ses services de remise en état de canalisations dans l'ensemble des États-Unis. Depuis 1996, CuraFlo® est un véritable pionnier dans l'industrie de la plomberie. Conscients du fardeau que les travaux de recanalisation font peser sur les propriétaires et les gestionnaires immobiliers, que ce soit des immeubles à logements multiples, des écoles, des universités et autres établissements, nous avons entrepris la mise au point de technologies alternatives qui nous permettraient de réparer efficacement les canalisations défaillantes, à une fraction du coût, au lieu de les remplacer. Nos recherches nous ont amenés à développer un procédé breveté, appelé CuraFlo Engineered Flow Lining System®, notre système de revêtement époxy de tuyaux.

Pour en savoir plus sur la panoplie de solutions que CuraFlo peut vous apporter, en réponse à vos besoins en matière d'extinction d'incendie et de remise en état de canalisations, veuillez nous appeler au 1-833-456-3473 ou nous écrire à l'adresse info@curaflo.com.

