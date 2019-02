Great-West Lifeco nomme Edmund F. Murphy III au poste de président et chef de la direction de Great-West Life & Annuity Insurance Company





Robert L. Reynolds est nommé président du conseil de Great-West Lifeco U.S.

Tous les chiffres sont exprimés en dollars canadiens, à moins d'indication contraire.

WINNIPEG, le 7 févr. 2019 /CNW/ - Great-West Lifeco Inc. a annoncé aujourd'hui la nomination d'Edmund F. Murphy III à titre de président et chef de la direction de sa filiale américaine, Great-West Life & Annuity Insurance Company (GWL&A). Cette nomination entre en vigueur immédiatement.

M. Murphy, qui compte plus de 30 années d'expérience dans l'industrie, assumera ses nouvelles responsabilités tout en conservant son poste de président d'Empower. Sous la gouverne de M. Murphy, Empower est devenu le deuxième fournisseur de services de retraite en importance aux États-Unis, répondant aux besoins d'environ 39 000 répondants de régimes de retraite.

« Grâce à la vision, aux connaissances et aux conseils d'Edmund, Empower est devenu le deuxième fournisseur de services de retraite en importance aux États-Unis », a déclaré Paul Mahon, président et chef de la direction, Great-West Lifeco. « Fort d'un solide parcours parsemé de succès, Edmund est bien placé pour répondre aux besoins de notre clientèle américaine en croissance. »

Robert L. Reynolds a quant à lui été nommé président du conseil de Great-West Lifeco U.S. Cette nomination entre aussi en vigueur immédiatement. M. Reynolds conservera également son poste de président et chef de la direction de Putnam Investments, la filiale de gestion d'actifs de Great-West Lifeco U.S.

« C'est grâce au leadership exercé par Robert au fil des années que GWL&A a réussi à consolider sa position dans le marché américain », a indiqué M. Mahon. « Je suis très heureux de continuer à travailler avec Robert dans ses nouvelles fonctions. Je suis certain qu'il continuera de nous aider à accroître nos affaires aux États-Unis et de favoriser notre réussite. »

À propos de Great-West Life & Annuity Insurance Company

Établie il y a 125 ans, Great-West Life & Annuity Insurance Company administre un total de 544 milliards de dollars américains en actifs pour le compte d'approximativement 9,2 millions de clients détenteurs de produits de retraite, d'assurance et de rente, en date du 31 décembre 2018. La compagnie offre des placements, des produits d'assurance-vie, des rentes et des régimes d'avantages sociaux à l'intention des cadres commercialisés sous la marque Great-West Financial. Elle propose aussi des produits et des services d'épargne-retraite fournis par Empower Retirement, le deuxième fournisseur de services de tenue de dossiers de régime de retraite en importance aux États-Unis pour ce qui est du nombre de participants. Pour en savoir davantage, visitez lagreatwest.com.

À propos de Great-West Lifeco Inc.

Great-West Lifeco est une société de portefeuille internationale spécialisée dans les services financiers ayant des participations dans l'assurance-vie, l'assurance-maladie, les services de retraite et de placement, la gestion d'actifs et la réassurance. Great-West Lifeco exerce ses activités au Canada, aux États-Unis et en Europe par l'intermédiaire de la Great?West, de la London Life, de la Canada-Vie, de Irish Life, de Great?West Financial et de Putnam Investments. Great?West Lifeco et ses compagnies administraient un actif consolidé d'environ 1,4 billion de dollars au 31 décembre 2018, et elles sont membres du groupe de sociétés de la Corporation Financière Power. Les actions de Great?West Lifeco sont négociées sur le parquet de la Bourse de Toronto (TSX) sous le symbole GWO. Pour obtenir de plus amples renseignements, consultez le site greatwestlifeco.com.

