Faites l'expérience de la visite guidée « All Access Tour » de l'Empire State Building

NEW YORK, 7 février 2019 /CNW/ - L'Empire State Building (ESB) a annoncé aujourd'hui le lancement d'une nouvelle offre de visites haut de gamme : la visite guidée « All Access Tour » - une visite exclusive pour les visiteurs de l'édifice emblématique qui présente des aspects inédits de ce dernier auxquels l'accès est normalement interdit aux visiteurs détenant des billets ordinaires.

Disponible uniquement sur réservation à l'adresse www.esbnyc.com pour des groupes d'au maximum six personnes, la visite guidée de l'ESB s'amorce dans le corridor d'entrée des célébrités où les visiteurs ont un accès privé au foyer des artistes de l'édifice. Muni de sa propre salle de bain et de sa salle de maquillage, il s'agit du même foyer des artistes où des vedettes comme Kristen Bell, John Cena, Adriana Lima, Eminem, Millie Bobby Brown, et les Radio City Rockettes se préparent en vue d'apparitions spéciales. Savourez des collations gratuites et des boissons non alcoolisées, voyez des souvenirs offerts par des visiteurs célèbres et commémorez votre visite avec un égoportrait à la cabine photographique Halo. Les visiteurs peuvent également se partager une bouteille froide de Veuve Clicquot moyennant un supplément. Après un arrêt au foyer des artistes, les visiteurs entament une visite guidée privée qui comprend celle de la toute nouvelle entrée réservée aux invités de marque sur la 34e Rue, où les visiteurs recevront une photo gratuite prise devant la majestueuse maquette de l'ESB de 7,6 mètres. Un aperçu inédit des coulisses comprenant des photos d'archive prises lors de la construction du grand hall, une visite du célèbre observatoire du 86e étage en plein air réputé mondialement, et, la grande finale, la visite du hall d'entrée Art déco magnifiquement restauré de la Cinquième Avenue, complètent la visite guidée.

« Alors que l'Empire State Building continue d'évoluer et d'améliorer l'expérience offerte à ses invités, nous sommes ravis de lancer la visite guidée "All Access Tour", qui vous donne accès aux coulisses », a déclaré Jean-Yves Ghazi, vice-président principal de l'observatoire. « La visite guidée "All Access Tour" offre à tous ceux qui réservent une place le même traitement que celui qui est offert aux célébrités et autres invités de marque lorsqu'ils visitent ce lieu emblématique. Passez nous voir et venez créer des souvenirs impérissables ».

La visite guidée « All Access Tour » est offerte cinq fois par jour, du lundi au dimanche, au coût de 500 $ par personne. La seule façon de réserver sa place est de se rendre au www.esbnyc.com.

À propos de l'Empire State Building

S'élevant à 443 mètres au-dessus du coeur de Manhattan (de la base à l'extrémité de son antenne), l'Empire State Building, appartenant à Empire State Realty Trust, Inc., est « l'édifice le plus célèbre au monde ». Dans la foulée de nouveaux investissements touchant l'efficacité énergétique, l'infrastructure, les aires publiques et les commodités, l'Empire State Building attire des locataires de premier plan représentant un éventail diversifié d'industries de partout dans le monde. L'Empire State Building a été désigné comme la destination voyage la plus populaire au monde dans le cadre d'une étude menée par Uber et a été désigné « bâtiment préféré des Américains » dans un sondage réalisé par l'American Institute of Architects. Pour obtenir de plus amples renseignements sur l'Empire State Building, veuillez visiter www.empirestatebuilding.com, www.facebook.com/empirestatebuilding, @EmpireStateBldg, www.instagram.com/empirestatebldg, http://weibo.com/empirestatebuilding, www.youtube.com/esbnyc ou www.pinterest.com/empirestatebldg/.

À propos d'Empire State Realty Trust

Empire State Realty Trust, Inc. (NYSE : ESRT), une importante fiducie de placement immobilier, possède, gère, exploite, acquiert et réoriente des immeubles de bureaux et des installations commerciales à Manhattan et dans le Grand New York, y compris l'Empire State Building, « l'édifice le plus célèbre au monde ». L'entreprise, dont le siège social se trouve à New York, dans l'État de New York, était forte, en date du 30 septembre 2018, d'un portefeuille d'installations commerciales couvrant une superficie de 938 000 mètres carrés louables, soit 873 000 mètres carrés louables, 14 immeubles de bureaux, dont 9 à Manhattan, 3 dans le comté de Fairfield, au Connecticut, et 2 dans le comté de Westchester, dans l'État de New York, ainsi qu'environ 65 000 autres mètres carrés offerts en location.

