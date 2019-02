Mazda dévoile l'édition du 30e anniversaire de la MX-5, de couleur Racing Orange





Modèles à toit souple ou à toit rigide rétractable offerts; ventes limitées à 3 000 unités dans le monde

HIROSHIMA, Japon, le 7 févr. 2019 /CNW/ - Mazda Motor Corporation a dévoilé aujourd'hui qu'elle présentera en première mondiale l'édition du 30e anniversaire de la Mazda MX-5 au Salon de l'auto de Chicago, qui aura lieu du 7 au 18 février.*

Après 30 ans et avec plus d'un million d'unités vendues, Mazda considère que la MX-5 n'est plus sa création. Elle appartient aux partisans des quatre coins du monde qui ont appuyé le développement du modèle. Pour exprimer sa gratitude et ses attentes élevées pour le futur de la MX-5, l'entreprise a créé Racing Orange, une couleur de carrosserie exclusive qui rappelle l'aube naissante d'une nouvelle journée remplie de promesses.

En plus de cette nouvelle couleur, l'édition du 30e anniversaire de la Mazda MX-5 offre des jantes en aluminium forgé (Rays ZE40 RS30) développées exclusivement pour la MX-5 en collaboration avec Rays Co., Ltd., et un logo marquant le 30e anniversaire accompagné d'un numéro de série. Les ventes seront limitées à 3 000 unités dans le monde, y compris les modèles équipés d'un toit souple et d'un toit rigide rétractable.

Mazda continuera de fabriquer des voitures qui dépassent les attentes et d'offrir le plaisir de conduire dans les situations de conduite de tous les jours. L'entreprise espère créer un lien étroit avec les clients et devenir une présence indispensable dans leur vie.

Caractéristiques exclusives

Couleur de la carrosserie Racing Orange

Jantes en aluminium forgé Rays (Rays ZE40 RS30)

Logo marquant le 30 e anniversaire (accompagné d'un numéro de série)

anniversaire (accompagné d'un numéro de série) Étriers de frein de couleur orangée et ornements orange sur les sièges, les garnitures de portières, le tableau de bord et le levier de vitesse

Sièges Recaro

Amortisseurs Bilstein (offerts avec les modèles à transmission manuelle seulement)

Étriers de freins avant Brembo (de couleur orangée)

Étriers de freins arrière Nissin (de couleur orangée)

Système audio de Bose MD (AudioPilot MC 2) avec 9 haut-parleurs

(AudioPilot 2) avec 9 haut-parleurs CarPlayMC d'Apple et Android AutoMC (dans certains marchés)

Modèles Mazda présentés au Salon de l'auto de Chicago

Mis en vente Édition du 30e anniversaire de la Mazda MX-5 (première mondiale) En vente Mazda3, Mazda6, Mazda CX-9, Mazda CX-5, Mazda CX-3



* Les journées de presse se tiendront du 7 au 8 février. Mazda tiendra une conférence de presse le jeudi 7 février, à 11 h 30 (heure locale).

