Une formation professionnelle et des possibilités d'emploi aux jeunes Canadiens du Nouveau-Brunswick





ATHOLVILLE, NB, le 7 févr. 2019 /CNW/ - La prospérité du Canada dépend sur la réussite des jeunes Canadiens sur le marché du travail. En les aidant à acquérir les compétences et l'expérience dont ils ont besoin pour se lancer dans une carrière enrichissante, nous investissons dans nos gens, notre plus grand atout.

Aujourd'hui, la ministre de l'Emploi, du Développement de la main-d'oeuvre et du Travail, l'honorable Patty Hajdu, a annoncé un financement qui aidera des jeunes Canadiens à acquérir une expérience pratique et faciliter la transition vers un marché du travail en évolution rapide.

Dans le cadre du programme Objectif carrière, le gouvernement du Canada verse plus de 145?000 $ à R2 Solutions Emplois. Grâce à ce financement, les jeunes de Campbellton profiteront des opportunités d'acquérir les compétences et la confiance nécessaire pour bâtir un avenir prometteur.

Objectif carrière est un programme dans le cadre de la Stratégie emploi jeunesse et soutient des projets qui aident les diplômés de niveau postsecondaire à intégrer le marché du travail par le biais de stages rémunérés et leur fournit l'information et l'expérience dont ils ont besoin pour prendre des décisions de carrière éclairées, trouver un emploi ou poursuivre des études avancées. Les organisations partenaires pourraient être les organismes sans but lucratif, les administrations municipales, les organisations autochtones, les organismes à but lucratif, et les gouvernements, les institutions, les sociétés d'État et les organismes provinciaux et territoriaux.

Citations

« Les jeunes Canadiens ne sont pas simplement les leaders de demain, mais bien les leaders d'aujourd'hui. C'est pourquoi notre gouvernement est déterminé à faire en sorte que les jeunes Canadiens obtiennent les compétences et la formation dont ils ont besoin pour réussir. R2 Solutions Emplois les aides à atteindre cet objectif à Campbellton. Soutenir la transition d'un diplômé sur le marché du travail aide à garantir que celui-ci a une chance réelle de réussir. »

- L'honorable Patty Hajdu, ministre de l'Emploi, du Développement de la main-d'oeuvre et du Travail

« En tant que membre du parlement, je suis très heureux que notre gouvernement investit dans notre jeunesse. Il est important d'aider nos jeunes adultes pour qu'ils puissent acquérir les compétences nécessaires pour accéder à de bons emplois. »

- René Arsenault, député fédéral de Madawaska?--?Restigouche

Les faits en bref

Le programme Objectif carrière fait partie de la Stratégie emploi jeunesse, une initiative horizontale dans laquelle sont engagés onze ministères et organismes fédéraux.

La prospérité future du Canada dépend de l'éducation et de l'expérience de travail dont les jeunes ont besoin pour réussir. Chaque année, le gouvernement investit plus de 330 millions de dollars dans la Stratégie emploi jeunesse pour aider les jeunes à acquérir les compétences et l'expérience de travail dont ils ont besoin pour trouver et conserver un bon emploi.

dépend de l'éducation et de l'expérience de travail dont les jeunes ont besoin pour réussir. Chaque année, le gouvernement investit plus de 330 millions de dollars dans la Stratégie emploi jeunesse pour aider les jeunes à acquérir les compétences et l'expérience de travail dont ils ont besoin pour trouver et conserver un bon emploi. Dans le budget de 2018, le gouvernement propose de verser 448,5 millions de dollars supplémentaires sur cinq ans à la Stratégie emploi jeunesse, à compte de 2018-2019. Ce financement appuiera l'augmentation continue du nombre de stages financés dans le cadre du programme Emplois d'été Canada en 2019-2020.

en 2019-2020. Avec le budget de 2017, le gouvernement a investi 395,5 millions de dollars de plus sur trois ans. Combinés aux mesures du budget de 2016, ces investissements seront utiles pour :

aider plus de 33?000 jeunes vulnérables à acquérir les compétences dont ils ont besoin pour trouver un emploi ou retourner aux études?;



créer 15?000 nouveaux emplois verts pour les jeunes Canadiens?;



offrir plus de 1?600 nouveaux emplois aux jeunes dans le secteur du patrimoine.

Document d'information

Liens connexes

Stratégie emploi jeunesse

Objectif carrière

Suivez-nous sur Twitter

SOURCE Emploi et Développement social Canada

Communiqué envoyé le 7 février 2019 à 12:25 et diffusé par :