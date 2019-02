Bombardier annonce des changements au sein de sa direction





MONTRÉAL, 07 févr. 2019 (GLOBE NEWSWIRE) -- Bombardier a annoncé aujourd'hui les changements suivants au sein de son équipe de direction.



Danny Di Perna est nommé président de Bombardier Transport. Cette nomination prend effet immédiatement. Il remplace Laurent Troger, qui a informé l'entreprise de son intention de démissionner afin de relever de nouveaux défis. Danny, qui est arrivé chez Bombardier en 2018 et dirigeait jusqu'à présent le secteur d'activité Aérostructures et Services d'ingénierie de Bombardier (BASI), apporte à ce nouveau poste plus de 30 années d'expérience industrielle.

« Danny est un leader exceptionnel. Il sait mobiliser ses équipes et a fait ses preuves dans la direction d'entreprises industrielles complexes, a déclaré Alain Bellemare, président et chef de la direction, Bombardier Inc. Ses succès en matière d'efficacité opérationnelle, d'amélioration de la qualité et de satisfaction de la clientèle en font le candidat idéal pour succéder à Laurent Troger et accélérer la transformation de Bombardier Transport. »

« Je tiens à remercier Laurent pour tout ce qu'il a fait pour Bombardier au cours des 15 dernières années, et notamment pour le leadership exceptionnel dont il a fait preuve depuis trois ans au poste de président de notre secteur d'activité de transport sur rail, a-t-il poursuivi. Au cours de cette période, Bombardier Transport a considérablement augmenté son carnet de commandes, optimisé son empreinte et fortement accéléré sa production. Grâce au leadership de Laurent, Bombardier Transport est une entreprise plus forte et plus efficace, prête à connaître une croissance vigoureuse. »

Paul Sislian, un vétéran de Bombardier, est nommé président de Bombardier Aérostructures et Services d'ingénierie pour succéder à Danny. Paul apporte à son nouveau poste plus de 20 ans d'expérience dans les domaines de l'aéronautique et de l'industrie. Il était jusqu'à récemment chef de l'exploitation de Bombardier Avions d'affaires (BAA).

« Paul est un leader dynamique et expérimenté. Il est parfaitement qualifié pour occuper ce nouveau rôle, a déclaré Alain Bellemare. Paul, qui a été responsable des centres de fabrication et de finition d'Avions d'affaires, a joué un rôle déterminant dans le succès de la transformation opérationnelle de BAA et dans son positionnement en vue d'une nouvelle augmentation de ses marges. Je ne doute pas que, sous la direction de Paul, BASI atteindra ses objectifs de croissance, appuiera la montée en puissance des programmes A220 et Global 7500 et consolidera sa position de leader mondial dans la construction d'aérostructures. »

Nancy Barber est nommée chef de l'exploitation, Bombardier Avions d'affaires et fera partie de l'équipe de direction de David Coleal. Nancy, chez Bombardier depuis 20 ans, a beaucoup d'expérience dans la direction d'équipes complexes dans les domaines de l'approvisionnement, du service à la clientèle et de la gestion de programmes. Elle était auparavant vice-présidente, Gestion du programme d'avion Global 7500 et Études des nouveaux avions.

« Nancy a joué un rôle crucial pour que l'avion Global 7500 entre en service dans les délais et pour établir une base solide pour la montée en puissance du programme, a déclaré Alain Bellemare. Sa très grande expérience de son secteur, sa capacité de leadership établie et son bilan positif font d'elle la personne idéale pour ce poste. »

« Je suis très heureux d'annoncer ces nominations au sein de la direction, a conclu Alain Bellemare. Je suis certain que Danny, Paul et Nancy, dans leurs nouvelles fonctions, nous aideront à atteindre les objectifs de notre plan de redressement et à réaliser le plein potentiel du portefeuille de produits de Bombardier. »

Pour information Simon Letendre Thomas Schmidt Gestionnaire, Chef Relations avec les médias et affaires publiques Communications mondiales Bombardier Inc. Bombardier Transport +1 514 861 9481 +49 (0)30 98607 0 Patrick Ghoche Vice-président, Relations avec les investisseurs Bombardier Inc. +1 514 861 5727

