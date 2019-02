AVIS AUX MÉDIAS - La Banque Scotia organisera des activités à Montréal pour sa Journée du hockey au Canada





MONTRÉAL, le 7 févr. 2019 /CNW/ - La Banque Scotia a le plaisir d'annoncer qu'elle célébrera sa Journée du hockey au Canada à Montréal le samedi 9 février. Au programme : des invités spéciaux et des prix emballants, le tout couronné d'un match de la Ligue canadienne de hockey féminin (LCHF) entre les Canadiennes de Montréal et les Furies de Toronto.

En tant que partenaire en titre de la 19e édition annuelle de la Journée du hockey au Canada Banque Scotia, la Banque Scotia est fière d'appuyer cette fête du hockey, qui comprendra cette année un match de la LCHF à Montréal. La Journée se tiendra à Swift Current (Saskatchewan) du 6 au 9 février, et des activités connexes seront proposées dans trois autres villes : Montréal (Québec), Halifax (Nouvelle-Écosse) et Whistler (Colombie-Britannique).



La Journée du hockey au Canada Banque Scotia est beaucoup plus qu'une occasion de célébrer le hockey; c'est un événement rassembleur d'un bout à l'autre du pays. La Banque Scotia s'est engagée à aider les jeunes à réaliser leur plein potentiel, tant sur la glace que dans la vie de tous les jours. Elle est fière d'avoir appuyé plus d'un million d'enfants par son engagement à l'égard du hockey mineur partout au Canada. Le hockey est important pour nous parce qu'il l'est pour les Canadiens. Nous sommes des fans, des entraîneurs et des joueurs.

QUOI : Activités de la Journée du hockey au Canada Banque Scotia à Montréal



Résumé des activités



Match de la LCHF entre les Canadiennes de Montréal et les Furies de Toronto.

Les billets sont en vente sur le site Web de la LCHF.

Séance photo avec la coupe Clarkson.

Rencontres avec les joueuses de la LCHF.

Tirages et prix.







QUI : Des joueuses de la LCHF, dont Jill Saulnier des Canadiennes de Montréal et Renata Fast des Furies de Toronto

Faizal Khamisa, Sportsnet

Denys Ouellet, vice-président du district de la Rive-Sud et de la ville de Québec, Banque Scotia



QUAND : Le samedi 9 février 2019

13 h - Ouverture des portes, prix et séance photo avec la coupe Clarkson

13 h 45 - Cérémonie d'avant-match et mise au jeu protocolaire

14 h à 16 h 30 - Match de la LCHF : les Canadiennes de Montréal c. les Furies de Toronto

16 h 45 à 17 h 45 - Séance d'autographes avec les joueuses de la LCHF





OÙ : Aréna Caroline Ouellette

3430, rue de Bellechasse

Dans le cadre de la Journée du hockey au Canada Banque Scotia, les matchs de la LNHMC mettant en vedette les sept équipes canadiennes seront télédiffusés en direct le 9 février pendant 12,5 heures. La télédiffusion commencera à 13 h (heure de l'Est) sur les ondes de Sportsnet, Sportsnet ONE, CBC, Rogers LNH LIVE et Sportsnet NOW.

Les activités à Montréal font partie des festivités qui se tiendront d'un océan à l'autre pour la Journée du hockey au Canada Banque Scotia, la plus grande fête du hockey au pays, qui offre aux enfants de collectivités canadiennes la chance de participer à des ateliers de hockey, d'assister à des matchs et de rencontrer d'anciens joueurs de la LNHMC.

La Journée du hockey au Canada Banque Scotia, c'est l'occasion de célébrer les bons souvenirs associés au hockey et d'en créer de nouveaux. Et nous voulons vous voir répondre présents! Montrez-nous votre plus beau souvenir en utilisant le mot-clic #HockeyDay sur les médias sociaux, et nous verserons 1 $ à la Fondation de la LNHMC, qui appuie les projets communautaires liés au hockey*. Vos histoires viendront enrichir notre murale à Swift Current (Saskatchewan), créée en direct durant la Journée du hockey au Canada Banque Scotia.

À propos de Hockey Banque Scotia

La Banque Scotia est la banque officielle de la LNHMC, de l'Association des anciens joueurs de la LNHMC, de la LCHF, des Maple Leafs de Toronto?? (domiciliés au Scotiabank Arena), des Jets de Winnipeg??, des Flames de Calgary?? (domiciliés au Scotiabank Saddledome) et des Oilers d'Edmonton??. La Banque appuie aussi les Canadiens de Montréal??. Son Programme de parrainage d'équipes de hockey locales a aidé plus d'un million d'enfants à jouer au hockey mineur partout au Canada. Pour en savoir plus sur les programmes de hockey de la Banque Scotia, visitez le clubhockeyscotia.banquescotia.com.

* Cette campagne se déroulera du 2 au 9 février 2019. La Banque Scotia fera un don maximal de 50 000 $ à la Fondation de la LNHMC pour appuyer le hockey mineur.

