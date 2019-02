Dévoilement national de la Subaru Legacy 2020 de nouvelle génération au Salon international de l'auto de Toronto





MISSISSAUGA, ON, le 7 févr. 2019 /CNW/ - Subaru Canada, Inc. (SCI) a le plaisir d'annoncer que la Legacy 2020 de nouvelle génération sera dévoilée en première canadienne le 14 février prochain dans le cadre du Salon international de l'auto de Toronto.

Au sujet de Subaru Canada, Inc.

Subaru Canada, Inc. est une filiale à part entière de Subaru Corporation du Japon. Ayant son siège social à Mississauga, en Ontario, la société commercialise et distribue les véhicules, pièces et accessoires Subaru par l'entremise d'un réseau de 94 concessionnaires agréés à travers le Canada. Pour de plus amples renseignements, visitez www.subaru.ca ou www.pr.subaru.ca ou suivez @SubaruCanada sur Twitter.

SOURCE Subaru Canada Inc.

Communiqué envoyé le 7 février 2019 à 11:52 et diffusé par :