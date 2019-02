Adomos nommé au Palmarès des Echos des entreprises françaises à plus forte croissance





Pour la troisième année consécutive les Echos publient le 8 février le palmarès des entreprises françaises présentant les plus fortes croissances au cours des 4 dernières années. Adomos figure pour la première fois au Palmarès, en excellente position:

Le chiffre d'affaires d'Adomos est en croissance de 170% sur la période 2014-2017.

Adomos est ainsi la 12ème entreprise d'Ile-de- France ayant connu la plus forte progression sur cette période.

ayant connu la plus forte progression sur cette période. La société figure en 192ème position au classement général sur 500 entreprises primées et 10 000 entreprises invitées à participer au concours.

Les chiffres d'affaires 2014 à 2017, les taux de croissance et les informations sur les entreprises seront disponibles dans Les Echos Week-End, ainsi que le classement sur le site des Echos, dès le 8 février.

Fabrice Rosset, PDG d'Adomos, témoigne :

« Au nom des équipes d'Adomos, je tiens à exprimer notre fierté de figurer en bonne position dans ce prestigieux palmarès. J'en suis d'autant plus heureux que la croissance importante de notre chiffre d'affaires entre 2014 et 2017 a été accompagnéed'une progression encore plus forte de notre résultat d'exploitation, passé de 332 K? en 2014 à 2 128 K? en 2017, soit + 541% sur la période. Nous entendons continuer au cours des prochaines années, et dès 2019, à allier forte croissance et rentabilité maximisée, notamment grâce à notre plan stratégique 2018-2022 qui tient toutes ses promesses. »

Point sur l'activité au 8 février 2018

Conformément aux tendances indiquées dans son communiqué de presse du 31 janvier, Adomos confirme avoir connu au mois de janvier 2019 une activité très supérieure à celle de janvier 2018:

En raison du rattrapage du décalage des ventes, la CA immobilier de janvier 2019 a été de 189% supérieur à celui de janvier 2018. Sur janvier et février, mois sur lequel la visibilité des actes notariés est forte, la progression devrait être de 60%.

Les réservations de janvier, qui constitueront une partie des ventes du second semestre sont en croissance de 23%.

Le CA internet de janvier 2019 est en progression de10%.

Adomos confirme donc sa confiance en sa capacité à réaliser une excellente année 2019.

Calendrier Financier

31 mars 2019 au plus tard : publication des résultats annuels 2018

16 et 17 avril 2019 : participation au Small Cap Event

30 avril 2019 au plus tard : mise en ligne des comptes audités

Adomos (ALADO, code ISIN FR0013247244), est le spécialiste français de la distribution par Internet d'immobilier d'investissement locatif à destination du particulier. http://www.adomos.com/infofi

