Le premier ministre souligne un projet visant à améliorer le transport en commun à Maple





MAPLE, ON, le 7 févr. 2019 /CNW/ - En 2016, le gouvernement du Canada a lancé le plan d'infrastructure le plus important de l'histoire du Canada. Depuis, nous avons financé et approuvé des milliers de projets d'infrastructure, y compris 650 projets de transport en commun en Ontario seulement.

Alors que les villes canadiennes continuent de croître, nous devons veiller à ce que leurs réseaux de transport en commun répondent aux besoins actuels et futurs des communautés. C'est dans ce contexte que le premier ministre Justin Trudeau s'est aujourd'hui rendu à Maple, en Ontario, où il a souligné un investissement de plus de 1,8 milliard de dollars du gouvernement du Canada. Cet investissement permet l'élargissement des réseaux de transport en commun ferroviaire de GO, notamment entre la ville de Barrie et la gare Union de Toronto.

Ces améliorations seront financées dans le cadre du projet d'expansion GO, le plus important projet de transport en commun jamais financé par le gouvernement fédéral.

Les travaux de construction seront bientôt en cours et le projet continuera de créer de bons emplois pour la classe moyenne. Une fois terminé, il permettra d'améliorer la circulation, de réduire la pollution de l'air et d'augmenter l'achalandage du transport en commun. Ainsi, ceux qui habitent la région du Golden Horseshoe, en Ontario, pourront se déplacer de façon plus facile et plus sécuritaire.

Citation

« Les investissements judicieux dans le transport en commun aident à relier les communautés, à créer des bons emplois pour la classe moyenne et à protéger notre environnement. De plus, ils font une vraie différence dans la vie des gens en les aidant à se rendre au travail à temps le matin et à rentrer chez eux le soir. Nous continuerons d'être à l'écoute des communautés, de travailler avec elles et d'investir dans les infrastructures dont elles ont besoin, aujourd'hui et demain. »

- Le très hon. Justin Trudeau, premier ministre du Canada

Faits saillants

Le projet du corridor Barrie , qui traverse Maple , prévoit la construction d'une nouvelle voie d'environ 51,2 km entre la gare Union et Barrie , la mise en place d'installations de correspondance et des modifications à la gare.

, qui traverse , prévoit la construction d'une nouvelle voie d'environ 51,2 km entre la gare et , la mise en place d'installations de correspondance et des modifications à la gare. Le gouvernement du Canada investit plus de 1,8 milliard de dollars dans le projet d'expansion GO de Metrolinx par l'entremise des projets nationaux et régionaux du volet Infrastructures provinciales-territoriales du Nouveau Fonds Chantiers Canada.

investit plus de 1,8 milliard de dollars dans le projet d'expansion GO de Metrolinx par l'entremise des projets nationaux et régionaux du volet Infrastructures provinciales-territoriales du Nouveau Fonds Chantiers Canada. Le volet Infrastructures provinciales-territoriales du Nouveau Fonds Chantiers Canada prévoit des fonds destinés à appuyer des projets d'infrastructure d'importance nationale et régionale qui favorisent la croissance économique, l'environnement et les communautés.

Le gouvernement du Canada investit également plus de 1,4 milliard de dollars dans le Fonds pour l'infrastructure de transport en commun pour la réalisation de plus de 650 projets en Ontario , en vue d'améliorer les services de transport en commun dans la province.

investit également plus de 1,4 milliard de dollars dans le Fonds pour l'infrastructure de transport en commun pour la réalisation de plus de 650 projets en , en vue d'améliorer les services de transport en commun dans la province. Le Budget 2017 prévoyait un investissement de 20,1 milliards de dollars sur 11 ans dans le cadre d'ententes bilatérales avec les provinces et les territoires, auquel s'ajoutait l'octroi de 5 milliards de dollars supplémentaires par l'entremise de la Banque de l'infrastructure du Canada , afin d'aider les communautés à travers le Canada à bâtir les nouveaux réseaux urbains de transport en commun et à prolonger les lignes existantes qui permettront de transformer la façon dont les Canadiens se déplacent, travaillent et vivent.

Liens connexes

Ce document se trouve également à l'adresse : http://pm.gc.ca

SOURCE Cabinet du Premier ministre du Canada

Communiqué envoyé le 7 février 2019 à 11:48 et diffusé par :