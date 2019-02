La compagnie DUCEPPE reçoit le prix Mosaïque de l'UDA





MONTRÉAL, le 7 févr. 2019 /CNW Telbec/ - Le prix Mosaïque de l'Union des artistes (UDA) a été décerné pour la première fois le 19 décembre dernier à la compagnie DUCEPPE pour souligner son initiative d'instaurer des auditions annuelles ouvertes aux comédiens professionnels, une initiative qui réjouit Isabel dos Santos, responsable du comité mosaïque* de l'UDA, « parce qu'il met en lumière de nouveaux talents, en plus de favoriser une plus grande diversité culturelle ». Des auditions qui ont réservé de belles surprises aux dires de la directrice générale de DUCEPPE, Amélie Duceppe, et des codirecteurs artistiques, David Laurin et Jean-Simon Traversy.

Pour Amélie Duceppe, David Laurin et Jean-Simon Traversy, le but premier de ces auditions était d'ouvrir les portes de DUCEPPE au plus grand nombre, pour diversifier la banque de comédiens pour de futures distributions. Cette diversification imposait naturellement une représentativité de la diversité à l'image de la démographie.

La compagnie DUCEPPE a reçu 974 candidatures. De ce nombre, 60 interprètes ont auditionné, dont 17 issus de la diversité, 52 % de femmes et 48 % d'hommes; ils ont eu 3 minutes pour défendre une scène devant une quinzaine de metteurs en scène, dont 8 des prochaines saisons en préparation chez DUCEPPE et plusieurs provenant d'autres théâtres. De ces 60 interprètes, 7 ont été retenus pour une deuxième audition pour préparer un extrait d'une pièce de la saison en préparation chez DUCEPPE.

Pour Sophie Prégent, présidente de l'UDA, cette initiative de DUCEPPE vient appuyer le travail qui est fait à l'Union en matière d'inclusion. « Depuis que je suis à la présidence de l'Union, nous avons consacré beaucoup d'efforts à ce que les artistes de la diversité soient mieux représentés sur la scène et à l'écran, à ce que tous les artistes aient la chance de montrer leurs talents. L'initiative de DUCEPPE marque en quelque sorte pour moi le début d'une nouvelle ère... »

Pour Isabel dos Santos, responsable du comité mosaïque, « les auditions ouvertes de la compagnie DUCEPPE ont ce grand avantage qu'elles décloisonnent!, se réjouit Isabel. Elles ne divisent pas le monde en groupes fermés... Les artistes de la majorité et de toutes les minorités se sont trouvés, dans le cadre de ces auditions, ensemble, donnant par la même occasion une image vraie du Québec d'aujourd'hui.

Pour en savoir plus, lire l'article à l'adresse suivante : https://uda.ca/salle-de-presse/la-compagnie-duceppe-recoit-le-prix-mosaique-de-luda

*Comité mosaïque : comité pour la promotion de la richesse de la mosaïque culturelle et artistique du membership de l'UDA.

SOURCE UNION DES ARTISTES

