Restaurants Canada accueille l'AITNB au sein de son réseau de partenaires associatifs





TORONTO, 07 févr. 2019 (GLOBE NEWSWIRE) -- Restaurants Canada, une association nationale représentant plus de 30 000 entreprises du domaine des services alimentaires et de l'accueil au Canada, accueille avec grand plaisir au sein de son réseau croissant de partenaires associatifs l'Association de l'industrie touristique du Nouveau-Brunswick (AITNB), principal organisme de promotion du tourisme dans cette province.



Grâce à ce partenariat, les exploitants de services alimentaires membres de l'AITNB auront accès à une multitude d'avantages à titre de membres associatifs de Restaurants Canada, y compris programmes de partenaires d'affinité nationaux, communications numériques, ressources en éducation et en recherche, et événements exclusifs de l'industrie.

« Les visiteurs injectent de plus de 1,5 milliard de dollars chaque année dans l'industrie du tourisme du Nouveau-Brunswick, l'un des trois principaux secteurs d'exportation de services de la province, et les services alimentaires et l'accueil en forment un grande partie, déclare Carol Alderdice, présidente et directrice générale de l'AITNB. Ce partenariat fournit à l'AITNB un contact plus direct avec notre partenaire national, Restaurants Canada, renforçant ainsi la voix de la communauté touristique et hôtelière de notre province. »

« C'est un honneur que de voir l'AITNB rejoindre les rangs de Restaurants Canada, lui permettant de mieux représenter le secteur dynamique et diversifié de la restauration et de l'hébergement du Nouveau-Brunswick, commente Christopher Barry, directeur de l'Adhésion de Restaurants Canada. Nous nous ferons un plaisir de mettre nos programmes et nos ressources à la disposition des membres de l'AINTB et de les aider à profiter au maximum de la demande croissante pour leurs expériences culinaires uniques. »

Restaurants Canada et l'AITNB collaborent depuis longtemps dans des dossiers d'importance pour la communauté des services alimentaires et de l'accueil du Nouveau-Brunswick. En unissant ainsi leurs forces, les deux associations seront idéalement positionnées pour obtenir les meilleurs résultats dans l'avenir pour leurs membres à l'échelle locale, provinciale et nationale.

Pour plus de renseignements : Marlee Wasser, spécialiste, Communications et Politiques, Restaurants Canada

1 800 387-5649, poste 4254, media@restaurantscanada.org.

Au sujet de Restaurants Canada

Restaurants Canada est une communauté en croissance regroupant 30 000 entreprises de services alimentaires, y compris restaurants, bars, traiteurs, institutions et fournisseurs. Au moyen de services, de recherche et de représentation, nous faisons le lien entre nos membres dans toutes les régions du pays afin de promouvoir la force et le dynamisme de notre industrie. Le secteur canadien de la restauration réalise un chiffre d'affaires annuel de 85 milliards de dollars, emploie directement 1,2 million de Canadiens, est la principale source de premier emploi et sert 22 millions de clients chaque jour.

Au sujet d'AITNB

L'Association de l'industrie touristique du Nouveau-Brunswick (AITNB) est la voix du tourisme pour la province. En tant qu'organisation consciente des besoins de l'industrie touristique et représentative de celle-ci, l'association assure un leadership et une orientation en travaillant de concert avec des partenaires à l'échelle provinciale, atlantique et fédérale afin de faire du tourisme une industrie en croissance, prospère, compétitive et durable au Nouveau-Brunswick.

Communiqué envoyé le 7 février 2019 à 11:20 et diffusé par :