Semaine des enseignantes et des enseignants 2019 - Le PLQ réclame davantage pour nos enseignants

QUÉBEC, le 7 févr. 2019 /CNW Telbec/ - En cette semaine des enseignantes et enseignants, la députée de Saint-Laurent et porte-parole de l'opposition officielle en matière d'éducation et d'enseignement supérieur et de stratégie numérique, Marwah Rizqy, tient à souligner l'apport essentiel de nos enseignantes et enseignants, partout au Québec, au développement des compétences de notre ressource la plus importante, nos enfants.

À l'occasion de cette incontournable semaine, Mme Rizqy invite également le gouvernement à valoriser davantage la profession d'enseignante et d'enseignant par des investissements importants pour que le Québec puisse continuer à recruter, à former et à garder des enseignantes et enseignants de qualité dans le réseau de l'éducation.

«?À l'occasion de la 25e semaine des enseignantes et enseignants, je tiens d'abord à les remercier pour le travail qu'ils et elles font tous les jours avec beaucoup de dévouement, sans compter les heures, afin de préparer notre présent à conjuguer avec le futur. C'est l'occasion tout indiquée pour le ministre de l'Éducation, Jean-François Roberge, de poser un geste concret et de valoriser la profession d'enseignante et d'enseignant en améliorant leurs conditions de travail. L'éducation est la priorité du gouvernement et la fin de la récréation a sonné. Il est temps de se mettre au travail.?»

Marwah Rizqy, députée de Saint-Laurent et porte-parole de l'opposition officielle en matière d'éducation et d'enseignement supérieur et de stratégie numérique

