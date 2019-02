Statistiques du Groupe TMX sur le financement par actions en janvier 2019





Bourse de Toronto et Bourse de croissance TSX

TORONTO, le 7 févr. 2019 /CNW/ - Le Groupe TMX a annoncé aujourd'hui les résultats de l'activité de financement à la Bourse de Toronto (TSX) et à la Bourse de croissance TSX (TSXV) pour le mois de janvier 2019.

En janvier 2019, la TSX a accueilli 19 nouveaux émetteurs, comparativement à 5 le mois précédent et à 15 en janvier 2018. Les nouvelles inscriptions à la cote comptent 18 fonds négociés en bourse (FNB) et 1 société de produits et services destinés aux consommateurs. Le total du financement réuni en janvier 2019 est en hausse de 21 % par rapport au mois précédent, mais en baisse de 49 % par rapport à janvier 2018. Le nombre total d'opérations de financement réalisées en janvier 2019 s'est établi à 42, comparativement à 44 le mois précédent et à 63 en janvier 2018.

Pour obtenir de plus amples renseignements sur le nombre d'opérations facturées à la TSX, veuillez cliquer sur le lien suivant : https://www.tmx.com/resource/en/440

En janvier 2019, la TSXV a accueilli 4 nouveaux émetteurs, comparativement à 12 le mois précédent et à 9 en janvier 2018. Les nouvelles inscriptions concernent 4 sociétés issues du programme des sociétés de capital de démarrage. Le total du financement réuni en janvier 2019 est en baisse de 22 % par rapport au mois précédent et de 65 % par rapport à janvier 2018. Le nombre total d'opérations de financement réalisées en janvier 2019 s'est établi à 126, comparativement à 146 le mois précédent et à 213 en janvier 2018.

Les statistiques consolidées du Groupe TMX sur la négociation en janvier 2019 sont disponibles au www.tmx.com.

Bourse de Toronto



Janvier 2019 Décembre 2018 Janvier 2018 Émetteurs inscrits 1 545 1 526 1 505 Nouveaux émetteurs inscrits 19 5 15 Premiers appels publics à l'épargne

(PAPE) 18 5 13 Émetteurs provenant de la Bourse de

croissance TSX 1 0 1 Émissions inscrites 2 189 2 172 2 179 Financement réuni dans le cadre de

PAPE 75 200 040 $ 29 900 016 $ 69 000 000 $ Financement réuni dans le cadre de

placements secondaires 687 229 158 $ 1 115 035 717 $ 1 157 979 782 $ Financement supplémentaire 800 000 000 $ 142 389 908 $ 1 864 824 726 $ Total du financement réuni 1 562 429 198 $ 1 287 325 641 $ 3 091 804 508 $ Nombre total d'opérations de

financement 42 44 63 Capitalisation boursière des émissions

inscrites 2 860 903 923 222 $ 2 646 182 372 762 $ 2 931 335 036 274 $

Cumul depuis le début de l'exercice



2019 2018 Variation (%) Nouveaux émetteurs inscrits 19 15 +26,7 Premiers appels publics à l'épargne

(PAPE) 18 13 +38,5 Émetteurs provenant de la Bourse de

croissance TSX 1 1 0,0 Financement réuni dans le cadre de

PAPE 75 200 040 $ 69 000 000 $ +9,0 Financement réuni dans le cadre de

placements secondaires 687 229 158 $ 1 157 979 782 $ -40,7 Financement supplémentaire 800 000 000 $ 1 864 824 726 $ -57,1 Total du financement réuni 1 562 429 198 $ 3 091 804 508 $ -49,5 Nombre total d'opérations de

financement 42 63 -33,3 Capitalisation boursière des émissions

inscrites 2 860 903 923 222 $ 2 931 335 036 274 $ -2,4

Bourse de croissance TSX **



Janvier 2019 Décembre 2018 Janvier 2018 Émetteurs inscrits 1 970 1 974 1 982 Nouveaux émetteurs inscrits 4 12 9 Premiers appels publics à l'épargne

(PAPE) 4 11 5 Émetteurs passés à la Bourse de

Toronto 1 0 1 Émissions inscrites 2 062 2 064 2 053 Financement réuni dans le cadre de

PAPE 1 550 000 $ 7 656 875 $ 1 950 000 $ Financement réuni dans le cadre de

placements secondaires (1) 29 430 860 $ 77 033 388 $ 92 655 088 $ Financement supplémentaire 275 367 437 $ 305 901 453 $ 779 826 315 $ Total du financement réuni 306 348 297 $ 390 591 716 $ 874 431 403 $ Nombre total d'opérations de

financement 126 146 213 Capitalisation boursière des émissions

inscrites* 53 061 853 554 $ 45 404 018 593 $ 58 305 558 868 $

Cumul depuis le début de l'exercice



2019 2018 Variation (%) Nouveaux émetteurs inscrits 4 9 -55,6 Premiers appels publics à l'épargne

(PAPE) 4 5 -20,0 Émetteurs passés à la Bourse de

Toronto 1 1 0,0 Financement réuni dans le cadre de

PAPE 1 550 000 $ 1 950 000 $ -20,5 Financement réuni dans le cadre de

placements secondaires (1) 29 430 860 $ 92 655 088 $ -68,2 Financement supplémentaire 275 367 437 $ 779 826 315 $ -64,7 Total du financement réuni 306 348 297 $ 874 431 403 $ -65,0 Nombre total d'opérations de

financement 126 213 -40,8 Capitalisation boursière des émissions

inscrites* 53 061 853 554 $ 58 305 558 868 $ -9,0

* Depuis juillet 2018, le calcul de la capitalisation boursière pour les titres inscrits à la Bourse de croissance TSX inclut les titres entiercés. En conséquence, veuillez noter que les chiffres pour les périodes comparatives ont été recalculés. ** Comprend NEX (ne s'applique pas aux nouveaux émetteurs inscrits, aux PAPE et au financement réuni dans le cadre de PAPE).

(1) Les placements secondaires comprennent les émissions d'actions sur le capital autorisé et les reclassements au moyen de prospectus.



Le Groupe TMX souhaite la bienvenue aux nouvelles sociétés inscrites en janvier 2019 :

Bourse de Toronto

Nom de l'émetteur Symbole Fonds FNB dividendes gestion tactique BMO ZZZD FNB actif d'obligations de sociétés de qualité CIBC CACB FNB actif d'obligations à taux variable de qualité CIBC CAFR FNB multifactoriel d'actions canadiennes CIBC CMCE FNB multifactoriel d'actions américaines CIBC CMUE FNB Desjardins Alt long/court marchés boursiers neutres DANC FNB indiciel Fidelity Actions canadiennes de grande qualité FCCQ FNB indiciel Fidelity Actions canadiennes à faible volatilité FCCL FNB indiciel Fidelity Actions internationales de grande qualité FCIQ FNB indiciel Fidelity Actions internationales à faible volatilité FCIL FNB indiciel Fidelity Actions américaines de grande qualité - Devises neutres FCQH FNB indiciel Fidelity Actions américaines de grande qualité FCUQ FNB indiciel Fidelity Actions américaines à faible volatilité - Devises neutres FCLH Fidelity FNB indiciel Actions américaines à faible volatilité FCUL Harvest Equal Weight Global Utilities Income ETF HUTL Harvest Global Gold Giants Index ETF HGGG FNB Horizons Indice de banques canadiennes à pondération égale HEWB FNB Horizons Indice de FPI canadiennes à pondération égale HCRE Unisync Corp. UNI

Bourse de croissance TSX

Nom de l'émetteur Symbole AF1 Capital Corp. AFC.P Antera Ventures I Corp. ANTI.P Chainode Opportunities Corp. CXD.P Danacore Industries Inc. DANA.P

À propos du Groupe TMX (TSX : X)

Les filiales principales du Groupe TMX exploitent des marchés au comptant, des marchés dérivés et des chambres de compensation couvrant de multiples catégories d'actifs, dont les actions et les titres à revenu fixe. La Bourse de Toronto , la Bourse de croissance TSX , la Bourse Alpha TSX , La Caisse canadienne de dépôt de valeurs , la Bourse de Montréal , la Corporation canadienne de compensation de produits dérivés , Trayport et d'autres sociétés du Groupe TMX offrent des marchés d'inscription, des marchés de négociation, des mécanismes de compensation, des services de dépôt, des solutions technologiques, des produits d'information et d'autres services à la communauté financière mondiale. Le Groupe TMX a son siège social à Toronto et des bureaux dans l'ensemble de l'Amérique du Nord (Montréal, Calgary, Vancouver et New York), ainsi que dans des marchés internationaux clés, dont Londres et Singapour. Pour en savoir plus sur le Groupe TMX, visitez le www.tmx.com . Suivez le Groupe TMX sur Twitter : @TMXGroup .

