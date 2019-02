Raymond Chabot Grant Thornton transmet ses propositions budgétaires aux gouvernements fédéral et du Québec





Nous avons une perspective unique tant sectorielle que régionale pour comprendre la réalité des entreprises, cerner leurs besoins et leur offrir des services à la hauteur de leurs attentes. Cela nous amène de nouveau cette année à soumettre quelques propositions budgétaires aux gouvernements pour accélérer la croissance de nos moteurs économiques.

- Emilio B. Imbriglio, président et chef de la direction

MONTRÉAL, le 7 févr. 2019 /CNW Telbec/ - Stimuler la création de richesses et donner à nos entreprises les moyens de leurs ambitions, c'est ce que Raymond Chabot Grant Thornton souhaite faire avec les recommandations budgétaires rendues publiques aujourd'hui. Ces recommandations s'articulent autour de quatre axes stratégiques pour rendre nos entreprises plus performantes : une fiscalité incitative et équitable, la relève entrepreneuriale, l'innovation et l'immigration.

« Nos entreprises doivent composer avec un environnement d'affaires toujours plus concurrentiel. Il importe non seulement de leur accorder une plus grande marge de manoeuvre pour investir et contribuer à générer de la richesse, mais aussi de réduire le fardeau fiscal qui leur est imposé », a soutenu le président et chef de la direction de la firme, Emilio B. Imbriglio.

Depuis plus de 70 ans, Raymond Chabot Grant Thornton a pour mission d'offrir les meilleurs conseils qui soient afin que les organisations d'ici atteignent leur plein potentiel de croissance; c'est pourquoi, grâce à sa fine connaissance de la réalité et des besoins des entreprises québécoises et canadiennes, la firme est particulièrement bien placée pour proposer des mesures visant à mieux assurer leur succès.

Voici un aperçu des principales recommandations formulées selon les quatre axes essentiels à considérer pour favoriser la compétitivité et la productivité des entreprises.

1. Une fiscalité incitative et équitable

En matière de fiscalité, la firme demande entre autres :

que les gouvernements annoncent leur intention d'entamer une réflexion et une révision de la fiscalité de la famille et, plus largement, que le gouvernement fédéral, de concert avec les provinces, établisse un processus de révision du système fiscal mené par des experts indépendants qui conduirait à une refonte majeure de la fiscalité au pays;

que les gouvernements abolissent l'impôt des sociétés sur la première tranche de 500 ?000 $ de revenus imposables des PME, à condition qu'elles investissent les sommes épargnées dans la productivité, l'emploi et l'innovation, et ce, de manière à éviter tout abus possible.

2. La relève entrepreneuriale

Au chapitre de la relève, il est notamment proposé :

que les gouvernements créent un fonds pour soutenir les entreprises afin qu'elles soient accompagnées par des professionnels dans la mise en place d'un plan de relève formel et complet;

que le gouvernement fédéral permette l'utilisation des REER pour financer les plans de relève accrédités des entrepreneurs et des investissements souhaités dans les entreprises;

que le gouvernement du Québec mette en place des aides financières spécifiques pour soutenir le démarrage, la croissance et la relève entrepreneuriale dans les organisations du secteur de la finance, particulièrement les firmes de gestion de fonds de placement.

3. L'innovation

Raymond Chabot Grant Thornton suggère par exemple :

que les gouvernements créent un crédit d'impôt à l'innovation pour aider les PME à augmenter leurs investissements en technologie et leur permettre de poursuivre leur croissance;

que le gouvernement du Québec abolisse le seuil de dépenses admissibles pour le crédit d'impôt en recherche scientifique et développement expérimental (RS et DE), mais, si le gouvernement décide de le maintenir, que les PME en soient exemptées ou qu'elles puissent reporter leurs dépenses dans les années subséquentes, ce qui permettrait leur financement;

que le gouvernement fédéral bonifie le programme de crédit d'impôt pour la RS et DE pour le rendre plus performant, en éliminant les limitations relatives au revenu imposable ou au capital imposable dans la mesure où les entreprises réinvestissent la bonification engendrée dans des activités de RS et DE et en supprimant sa discrimination d'application.

4. L'immigration

À l'égard de ce quatrième axe stratégique, la firme recommande entre autres :

que le gouvernement du Québec utilise une partie de l'enveloppe des fonds générés par le programme des immigrants investisseurs (non subventionné par l'État) pour couvrir une partie des coûts de recrutement à l'international des entreprises;

que le gouvernement du Québec élargisse la liste des occupations ne nécessitant pas d'Évaluation de l'impact sur le marché du travail. Les occupations pourraient même être définies par région administrative du Québec et non à l'échelle provinciale, afin de mieux circonscrire les besoins;

que le gouvernement fédéral envisage de relancer un programme d'immigration d'affaires innovant dont les fonds seraient utilisés d'une façon plus ciblée qu'avec le précédent programme.

Les soumissions prébudgétaires transmises aux gouvernements fédéral et du Québec, incluant les sommaires des recommandations, peuvent être consultées à partir du site Web de Raymond Chabot Grant Thornton aux adresses suivantes :

Mémoire présenté au ministre des Finances du Québec : www.rcgt.com/soumission-budgetqc-2019-2020

Mémoire présenté au ministre des Finances du Canada : www.rcgt.com/soumission-budgetfederal-2019

À propos de Raymond Chabot Grant Thornton

Fondée en 1948, Raymond Chabot Grant Thornton (rcgt.com) compte aujourd'hui parmi les chefs de file canadiens dans les domaines de la certification, de la fiscalité, des services-conseils, du redressement d'entreprises et de l'insolvabilité, avec plus de 2 500 professionnels, dont quelque 200 associés. Ensemble, Raymond Chabot Grant Thornton et Grant Thornton LLP, autre firme canadienne membre de Grant Thornton International Ltd, accompagnent les organisations d'ici, avec plus de 4 400 professionnels et quelque 170 bureaux au Canada, dans l'atteinte de leur plein potentiel de croissance. Les sociétés membres et les sociétés représentantes de Grant Thornton International Ltd offrent à leur clientèle l'accès à l'expertise de plus de 50 000 professionnels dans au-delà de 135 pays.

www.rcgt.com

