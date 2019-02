Invitation aux médias - Dépôt du projet de loi visant à accroître la prospérité socioéconomique du Québec et à répondre adéquatement aux besoins du marché du travail par une intégration réussie des personnes immigrantes





QUÉBEC, le 7 févr. 2019 /CNW Telbec/ - Le ministre de l'Immigration, de la Diversité et de l'Inclusion, M. Simon Jolin-Barrette, invite les représentantes et représentants des médias à un point de presse au sujet d'un nouveau projet de loi visant à accroître la prospérité socioéconomique et à répondre adéquatement aux besoins du marché du travail par une intégration réussie des personnes immigrantes.

DATE : Jeudi 7 février 2019



HEURE : 11 h 20 (ou après la période des affaires courantes, sous réserve que l'Assemblée nationale accepte le dépôt du projet de loi)



LIEU : Salle Evelyn-Dumas (1.30)

N. B. Les journalistes qui désirent couvrir cette activité doivent se procurer une accréditation auprès du Service aux courriéristes parlementaires par téléphone au 418 643-1357 ou par courriel à accreditations@assnat.qc.ca .

SOURCE Cabinet du ministre de l'Immigration, de la Diversité et de l'Inclusion

