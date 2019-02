Solera acquiert in4mo Oy, leader sur le marché des logiciels et services de structure des biens immobiliers pour les marchés de l'assurance, de la réparation professionnelle et de la propriété immobilière





La plateforme de déclarations de sinistres structurels des biens immobiliers de bout en bout d'in4mo prolonge la plateforme Digital Home de Solera, ce qui montre l'expansion accélérée des technologies de gestion des actifs et de protection contre les risques de Solera pour les actifs les plus importants de la vie

WESTLAKE, Texas, 7 février 2019 /PRNewswire/ -- Solera Holdings, Inc. («?Solera?»), un leader mondial dans le domaine des données intelligentes et des logiciels en tant que service (SaaS) afin de gérer et sécuriser les écosystèmes des parcs automobiles et de véhicules utilitaires légers et lourds, des foyers et des identités, annonce l'acquisition d'in4mo Oy («?in4mo?»), un fournisseur de logiciels et services SaaS situé dans les pays nordiques destinés aux marchés professionnels des assurances et réparations pour les structures des propriétés. Cette transaction permettra d'accélérer la livraison de la prochaine génération d'applications Digital Home pour les clients et propriétaires de biens immobiliers de Solera.

«?La mission de Solera est de créer les solutions numériques les plus intelligentes qui font évoluer la façon dont nous gérons et protégeons les actifs les plus importants de la vie?», a déclaré Tony Aquila, fondateur et PDG de Solera. Depuis sa création en 2005, l'entreprise dirigée par son fondateur, qui poursuit sa mission de développer les technologies de gestion d'actifs et de protection contre les risques les plus puissantes, accélère maintenant son expansion du garage au domicile. En s'appuyant sur ses solutions numériques innovantes pour les déclarations de sinistres immobiliers (qui comprennent l'estimation des pertes structurelles et de contenu, la validation des factures de réparation, l'analyse prédictive et la détection préventive des fraudes, ainsi que la vérification et la sécurité de l'identité personnelle), Solera devient rapidement le leader mondial des solutions innovantes pour la maison.

Avec l'acquisition d'in4mo, Solera ajoutera une nouvelle composante à ses capacités de protection numérique de tous les actifs qui sont importants pour notre mode de vie. «?Avec plus de 180?000 demandes de réparation de bâtiments traitées chaque année, les solutions d'in4mo bénéficient de la confiance de la plupart des assureurs les meilleurs et les plus réputés d'Europe?», a déclaré Aquila. «?Nous sommes impatients de travailler avec l'équipe de direction d'in4mo pour développer notre plateforme mondiale de gestion des déclarations de sinistres destinée aux assureurs, étendre notre portée dans les ménages et fournir des solutions encore plus innovantes à tous les acteurs du marché de la propriété d'actifs à un rythme plus rapide que jamais auparavant.?»

À propos de Solera

Solera a été fondée par Tony Aquila avec pour mission de numériser et de permettre des transactions liées à la mobilité sur les 54 points de contact critiques et 250 points de contact du cycle de vie d'une voiture, d'un camion et d'un parc automobile, offrant ainsi une véritable transparence et des connaissances à toutes les parties prenantes. Aujourd'hui, les technologies numériques de pointe de Solera gèrent et protègent les actifs les plus importants de la vie : nos voitures, nos camions, nos maisons et nos identités numériques. La société traite plus de 300 millions de transactions numériques par an pour environ 235?000 partenaires et clients dans plus de 90 pays. Pour en savoir plus, veuillez consulter www.solera.com.

À propos d'in4mo

in4mo est l'un des principaux fournisseurs de solutions de déclarations de sinistres immobiliers dans les pays nordiques, fournissant aux assureurs et aux sociétés de services de réparation une plateforme de règlement des sinistres structurels immobiliers de bout en bout qui facilite le traitement des sinistres, du premier avis de sinistre à l'exécution et au paiement des réparations. Sa plateforme technologique mobile évolutive a défini la norme dans les pays nordiques, a établi de solides positions de leadership auprès des compagnies d'assurance en Norvège, au Danemark, en Finlande et en Suède, et commence à gagner du terrain en Allemagne. La société a été fondée en 2007 et a son siège social situé à Helsinki, en Finlande, avec des bureaux et du personnel dans les pays nordiques, en Pologne et en Allemagne. Pour obtenir plus d'informations, veuillez visiter https://www.in4mo.com/about/.

Avertissements concernant les énoncés prospectifs

Le présent communiqué de presse contient des énoncés prospectifs, et notamment des énoncés concernant : les avantages de l'acquisition d'in4mo (l'«?acquisition?»), y compris, sans toutefois s'y limiter, l'accélération de la livraison de la prochaine génération d'applications Digital Home pour les partenaires et propriétaires immobiliers de Solera et in4mo dans le monde?; les capacités accrues de Solera et in4mo à fournir des technologies et solutions en gestion des actifs et protection contre les risques?; les bénéfices et la valeur des produits et services aux clients de Solera et in4mo, soit seuls soit avec les produits et services des autres sociétés du groupe Solera. Ces énoncés sont fondés sur les attentes, estimations et hypothèses actuelles et sont soumis à plusieurs risques, incertitudes et futurs événements inconnus qui pourraient faire que les résultats réels diffèrent sensiblement. Les résultats réels peuvent différer sensiblement de ceux présentés dans ce communiqué de presse en raison des risques et incertitudes inhérents aux transactions de cette nature, à nos activités et à celles d'in4mo, y compris, sans toutefois s'y limiter : l'incapacité à réaliser les bénéfices attendus de l'acquisition?; les risques associés et les conséquences négatives possibles des acquisitions, investissements, coentreprises et transactions similaires?; l'intégration réussie des solutions d'in4mo avec ou dans d'autres offres du groupe Solera, y compris, mais sans toutefois s'y limiter, toute application Digital Home?; l'adoption continue des produits et services d'In4mo et du groupe Solera?; les effets de la concurrence sur les offres et tarifs des produits et services des activités d'in4mo et du groupe Solera?; la capacité de Solera à obtenir des financements supplémentaires le cas échéant pour soutenir ses activités ou opérations?; et les changements technologiques rapides dans le secteur de Solera et d'in4mo. Solera n'a aucune obligation (et rejette spécifiquement une telle obligation) de mettre à jour ou de modifier ses énoncés prospectifs, que ce soit en raison de nouveaux renseignements, de futurs événements ou autrement.

