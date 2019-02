Invitation aux médias - Annonce importante de la ministre Charest pour l'Université de Sherbrooke et les jeunes du Québec





SHERBROOKE, QC, le 7 févr. 2019 /CNW Telbec/ - La ministre déléguée à l'Éducation et ministre responsable de la Condition féminine, Mme Isabelle Charest, invite les représentantes et les représentants des médias à une conférence de presse au cours de laquelle elle procédera à une annonce importante pour l'Université de Sherbrooke et les jeunes du Québec.

Pour l'occasion, elle sera notamment accompagnée du vice-recteur à la recherche et aux études supérieures de l'Université de Sherbrooke, M. Jean-Pierre Perreault.

DATE : Vendredi 8 février 2019



HEURE : 9 h 30



LIEU : Université de Sherbrooke

Agora du Carrefour de l'information

Pavillon Georges-Cabana, Campus principal

2500, boul. de l'Université

Sherbrooke (Québec) J1K 2R1

Vous pouvez suivre la webdiffusion en direct sur youtube.com/user/ssfusherbrooke/live

