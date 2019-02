Le Montréaler prend vie à l'aéroport Montréal-Trudeau





62 interprétations uniques de Montréal agrémentent l'espace en zone domestique

MONTRÉAL, le 7 févr. 2018 /CNW Telbec/ - Après avoir été présentées à Montréal, à Taipei et bientôt en France, les oeuvres du projet Le Montréaler s'installent à l'aéroport Montréal-Trudeau. Mettant à l'honneur les caractéristiques-phares de Montréal, les oeuvres de 52 illustrateurs et 10 auteurs agrémenteront l'espace du tunnel menant à l'aéroquai de la zone domestique.

Le projet Le Montréaler réunit le talent de 62 créateurs québécois qui ont produit des oeuvres artistiques et littéraires en hommage aux célèbres couvertures du magazine The New Yorker. Les artistes se sont inspirés de symboles emblématiques de la métropole pour en créer des interprétations éclectiques formant un portrait contemporain.

Accueillie à Montréal-Trudeau dans le but de rehausser l'expérience du parcours des passagers, l'exposition occupe l'espace du tunnel situé en zone domestique menant aux portes 17 à 34. La durée prévue de cette installation est de deux ans au cours desquelles des millions de personnes pourront reconnaître ou découvrir la métropole à travers les regards d'artistes et créateurs québécois qui font voyager dans le temps, l'espace et le quotidien.

« Nous sommes fiers de contribuer à faire vivre la ?montréalité? à nos passagers à travers cette impressionnante exposition. Grâce au talent des artistes d'ici qui ont contribués au projet, nous arrivons également à rendre un vibrant et touchant hommage à notre ville », a souligné Karine La Salle, directrice, marketing et communications, Aéroports de Montréal.

Anecdote historique, The Montrealer est une revue qui a réellement existé, inspirée de la revue The New Yorker. Elle fut publiée entre les années 1920 et le début des années 1970 à Montréal. Des archives sont disponibles à la bibliothèque de l'Université McGill de Montréal.

