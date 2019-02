Avis aux médias - Le ministre Bains soulignera l'achèvement de projets d'infrastructure à l'Université de Guelph





GUELPH, ON, le 7 févr. 2019 /CNW/ - Le ministre de l'Innovation, des Sciences et du Développement économique, l'honorable Navdeep Bains, se rendra à l'Université de Guelph (anglais) demain pour souligner l'achèvement de six projets d'infrastructure financés par l'entremise du Fonds d'investissement stratégique pour les établissements postsecondaires. Le ministre sera accompagné du député de Guelph, Lloyd Longfield.

Date : Le vendredi 8 février 2019



Heure : 10 h



Lieu : Université de Guelph

Bioproducts Discovery and Development Centre - Crop Science Building

117 Reynolds Walk

Guelph (Ontario)

