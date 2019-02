Publication des résultats annuels 2018 et avis d'assemblée générale annuelle de Capital régional et coopératif Desjardins





MONTRÉAL, le 7 févr. 2019 /CNW Telbec/ - Capital régional et coopératif Desjardins (CRCD) annoncera ses résultats financiers pour l'année 2018 par voie de communiqué de presse, le jeudi 14 février, vers midi.

De plus, CRCD tiendra sa 18e assemblée générale annuelle le vendredi 29 mars 2019, à 13 h 45, au Palais des congrès de Montréal, à la salle 517.

Par ailleurs, le conseil d'administration a établi au 18 février 2019 la date de clôture des registres en vue de déterminer quels porteurs auront droit de recevoir l'avis de convocation et seront habilités à voter à ladite assemblée.

À propos de Capital régional et coopératif Desjardins

Avec plus de 103 000 actionnaires, Capital régional et coopératif Desjardins (CRCD) est une société publique dont l'actif net atteint 1 977 M$. CRCD contribue au développement économique du Québec, notamment au moyen de plusieurs leviers qu'il développe en collaboration avec son gestionnaire, Desjardins Capital. Ces leviers, dont CRCD est le pilier, constituent son écosystème entrepreneurial qui vise à valoriser et garder le meilleur de l'entrepreneuriat d'ici. C'est ainsi que CRCD appuie la croissance de plus de 460 entreprises, coopératives et fonds évoluant dans divers secteurs d'activité et issus de toutes les régions du Québec, contribuant ainsi au maintien et à la création de plus de 67 000 emplois. (www.capitalregional.com)

