La Fondation du Musée de la civilisation lance sa campagne « Tout un monde pour 30 $ »

QUÉBEC, le 7 févr. 2019 /CNW Telbec/ - Pour une 2e année consécutive, la Fondation du Musée de la civilisation lance sa campagne de sociofinancement participatif « Tout un monde pour 30 $ » par le biais de la plateforme La Ruche. Afin de soutenir et renforcer son rôle social et éducatif auprès des milieux moins favorisés, la Fondation ouvre encore plus grandes les portes du Musée de la civilisation afin d'offrir à 200 enfants une journée VIP lors de la relâche scolaire, qui aura lieu du 4 au 8 mars 2019.

Un objectif de 6 000 $

Devant la popularité du projet auprès des contributeurs l'an dernier, la Fondation du Musée de la civilisation double son objectif cette année pour accueillir deux fois plus d'enfants! Chaque don de 30 $ permettra à un enfant provenant d'un milieu moins favorisé de vivre une expérience extraordinaire d'une journée au Musée. Afin de faire rayonner cette campagne, la Fondation peut compter sur l'engagement d'ambassadeurs - de jeunes professionnels - qui croient fortement que le Musée de la civilisation peut faire une différence dans le parcours des enfants en leur transmettant connaissances et savoir.

Une journée éducative hors du commun

Afin de rendre leur visite mémorable, les jeunes auront droit à un traitement spécial. Pour débuter cette journée toute particulière, un transport sera organisé afin de conduire les enfants au Musée de la civilisation. Dès leur arrivée, ces derniers bénéficieront d'un accès aux activités avant tous les visiteurs réguliers. En vue de les guider dans cet univers, les jeunes explorateurs seront accompagnés d'un guide-animateur tout au long de leur visite. Durant cette journée bien remplie, le Musée se chargera de leur préparer un lunch santé et une collation pour qu'ils puissent faire le plein d'énergie. Finalement, tous les jeunes repartiront avec un cadeau souvenir qui leur sera remis au moment du départ dans le but d'immortaliser cette journée.

La campagne « Tout un monde pour 30 $ », présentement en vigueur jusqu'au 28 février 2019, est accessible sur le site Web de La Ruche.

