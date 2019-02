Bombardier décerne ses certificats Diamant à ses meilleurs fournisseurs de 2018 lors de son Symposium des fournisseurs





Les certificats Diamant sont octroyés aux meilleurs fournisseurs qui démontrent des performances opérationnelles et une compétitivité remarquables

MONTRÉAL, 07 févr. 2019 (GLOBE NEWSWIRE) -- Bombardier (TSX:BBD.B) a décerné à trois de ses fournisseurs aéronautiques les plus performants un certificat Diamant lors de son Symposium des fournisseurs aéronautiques 2019 se déroulant à Montréal. Les fournisseurs ont été honorés pour leur excellence soutenue sur les plans des performances opérationnelles et de la compétitivité en 2018 ainsi que pour leur engagement à s'améliorer en permanence.

« Le programme des Prix Diamant décernés aux fournisseurs nous assure que les professionnels les plus efficaces et les plus engagés de l'industrie collaborent avec nous pour atteindre les objectifs fixés par Bombardier et surpasser les attentes de nos clients », a dit Sam Abdelmalek, Chef de la direction de la transformation et de la chaîne d'approvisionnement, Bombardier Inc.

L'excellence des fournisseurs certifiés Diamant a été reconnue par Bombardier, avec qui ils bâtissent une véritable relation à long terme, tout en bénéficiant d'avantages immédiats et à long terme, comme leur participation garantie aux nouvelles soumissions.

« Nous espérons que l'exemple donné par ces fournisseurs encouragera d'autres entreprises à tendre vers l'excellence et à être elles aussi certifiées Diamant », a ajouté M. Abdelmalek.

Les fournisseurs de Bombardier certifiés Diamant en 2018 sont :

Aleris

Aleris est une entreprise privée, leader mondial en production de produits laminés en aluminium. Avec son siège social à Cleveland, en Ohio, Aleris exploite 13 installations de production en Amérique du Nord, en Europe et en Asie. Aleris fournit Bombardier en plaques et feuilles d'aluminium utilisées dans le cadre de tous les programmes aéronautiques de Bombardier.

voestalpine BÖHLER Aerospace

Voestalpine BÖHLER Aerospace, établie à Kapfenberg, en Autriche, est un partenaire mondial de développement et l'un des principaux fournisseurs de pièces forgées de grande qualité faites de titane, d'alliages à base de nickel et d'aciers spéciaux destinés à l'industrie aérospatiale. Voestalpine BÖHLER Aerospace fournit Bombardier en pièces forgées matricées utilisées dans de nombreux programmes aéronautiques.

Plastiques Flexibülb

Plastiques Flexibülb Inc. est établie à Trois-Rivières, au Canada et est spécialisée dans le design, le développement, la fabrication et l'intégration de systèmes d'intérieurs, de composantes et d'équipements de support au sol pour aéronefs. Plastiques Flexibülb Inc. fournit à Bombardier des milliers de composants non métalliques pour tous ses programmes aéronautiques.

À propos de Bombardier

Avec plus de 69 500 employés répartis entre quatre secteurs d'activité, Bombardier est un leader mondial de l'industrie du transport, créant des avions et des trains novateurs qui changent la donne sur leur marché. Nos produits et nos services offrent des expériences de transport de calibre international qui établissent de nouvelles normes en matière de confort des passagers, d'efficacité énergétique, de fiabilité et de sécurité.

Avec son siège social situé à Montréal, au Canada, Bombardier possède des installations de production et d'ingénierie dans 28 pays, couvrant les secteurs Transport, Avions d'affaires, Avions commerciaux et Aérostructures et Services d'ingénierie. Les actions de Bombardier se négocient à la Bourse de Toronto (BBD). Pour l'exercice clos le 31 décembre 2017, nos revenus ont été de 16,2 milliards $ US. Vous trouverez nouvelles et information à l'adresse bombardier.com ou en nous suivant sur Twitter : @Bombardier .

Bombardier est une marque de commerce de Bombardier Inc.

Pour information

Jessica McDonald

Relations avec les médias et affaires publiques

Bombardier Inc.

+1 514 861 9481

jessica.mcdonald@bombardier.com





Communiqué envoyé le 7 février 2019 à 09:30 et diffusé par :