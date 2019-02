Prix Écrans canadiens 2019: Tous les longs métrages en nomination pour le prix du meilleur film sont du Québec





En télévision, Caroline Dhavernas et Karine Vanasse sont finalistes.

En numérique, quatre productions québécoises immersives sont nommées.

MONTRÉAL, le 7 févr. 2019 /CNW/ - L'Acanadienne du cinéma et de la télévision a dévoilé ce matin les finalistes aux prix Écrans canadiens 2019 au Cineplex Quartier Latin.

Sophie Deschênes, présidente du conseil d'administration de l'Académie au Québec, en compagnie d'Emmanuelle Héroux, vice-présidente Cinéma et de Mariloup Wolfe, membre du conseil de l'Académie, a annoncé les finalistes aux prix Écrans canadiens. « Les prix Écrans canadiens sont un véhicule de choix pour valoriser l'expertise et le dynamisme qui caractérisent la production d'ici », a affirmé Sophie Deschênes. « Nous sommes fiers de promouvoir la créativité et le talent de nos artistes et de nos artisans des écrans, et de faire rayonner nos productions partout au pays. C'est aussi un honneur de mettre en évidence une nouvelle génération de cinéastes et de constater que trois femmes figurent parmi les cinq finalistes en réalisation. »

Pour découvrir tous les finalistes, rendez-vous au academie.ca/prixecranscanadiens.

Pour lire le communiqué, visitez academy.ca/2019/2019-canadian-screen-awards-nominees-announced/

À propos de l'Académie canadienne du cinéma et de la télévision - L'Académie a pour mission de reconnaître et promouvoir la créativité des artistes et des artisans de la télévision, du cinéma et des médias numériques de langue française auprès du public d'ici et d'ailleurs. Elle organise notamment les remises de prix Gémeaux, le Party des 1 000 de l'industrie, ainsi que les prix Écrans canadiens.

