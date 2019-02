Ressources Robex Inc. : Augmentation de 35 % des onces d'or vendues en 2018 comparativement à 2017





QUÉBEC, 07 févr. 2019 (GLOBE NEWSWIRE) -- Ressources Robex Inc. (« Robex » et/ou « la Société ») (TSXV : RBX / FWB : RB4) est fière d'annoncer une forte progression de ses opérations à la mine de Nampala. En 2018, la Société a vendu un total de 47 142 onces d'or (1 466 kg) comparativement à un total de 34 801 onces d'or (1 082 kg) en 2017, soit une augmentation de 35 %.



Cette progression s'explique par une amélioration générale de tous les paramètres de fonctionnement de l'usine : le taux de récupération est passé de 83,9 % en 2017 à 85,6 % en 2018 et le tonnage total traité sec à l'usine est passé de 1 615 967 tonnes en 2017 à 1 795 590 tonnes en 2018.

Les données de production présentées ont été validées par Antoine Berton ing, Ph.D., métallurgiste de Soutex, firme de consultants en métallurgie et traitement du minerai présente sur le site de Nampala.

Avancement de la campagne d'exploration 2018-2019

Sous la supervision d'InnovExplo, la Société désire communiquer l'avancement de la campagne d'exploration en cours qui concerne le permis d'exploitation de Nampala et le permis d'exploration de Mininko adjacent au permis de Nampala. À ce jour, la Société a complété 85,11 % de son programme de forage de 54 688 mètres et déjà produit un total de 40 455 échantillons en cours d'analyse :

80 trous de forage de type RC, soit 7 352,9 mètres forés, complétés à 100 %;

42 trous de forage de type DD, soit 4 285,1 mètres forés, complétés à 100 %;

327 trous de forage planifiés de type RAB, soit 16 900 mètres, complétés à 66,05 %; et

1 967 trous de forage planifiés de type Tarière, soit 24 588 mètres, complétés à 74,38 %.

Les programmes d'exploration et de forage de Robex sont complétés sous la supervision des "Personnes Qualifiées" d'InnovExplo avec une présence et implication directe sur le site d'Eric Kinnan, géo. et Sylvain Lapointe, M.Sc., géo..

Nominations

Le conseil d'administration de Robex a approuvé la nomination de M. Benjamin Cohen à titre de Directeur Général et M. Augustin Rousselet à titre de Directeur Général Adjoint chargé des opérations. M. Augustin Rousselet continuera à assurer les fonctions de Directeur Administratif et Financier jusqu'à ce que la Société recrute quelqu'un qui assumera cette fonction.

