Clinique Medfuture reçoit un investissement de GNR Révolution

Clinique Medfuture annonce aujourd'hui que GNR Révolution investit dans l'entreprise afin de faire avancer son plan stratégique.

MIRABEL, QC, le 7 févr. 2019 /CNW Telbec/ - Clinique Medfuture confirme aujourd'hui que Génétique Nanotechnologie Robotique Révolution inc., une compagnie privée, a complété son investissement dans l'entreprise.

Clinique Medfuture se positionne comme un précurseur dans le domaine des services généraux axés sur la longévité. En plus des prises de sang à domicile et des analyses de laboratoire privées, l'entreprise a récemment lancé sur le marché québécois des nouveaux tests génétiques pour évaluer l'âge biologique ainsi qu'une boutique destinée à offrir des produits issus des dernières avancées dans le domaine des biotechnologies afin de ralentir le vieillissement.

"Plusieurs experts sont d'avis que d'ici 10 ou 15 ans, nous ajouterons une année à notre longévité à chaque année que nous vivons, ce qui remettra toujours plus loin dans le futur notre espérance de vie." mentionne Mario Tremblay, Directeur général de Clinique Medfuture. "Medfuture se veut donc être un facilitateur et un accompagnateur pour tous ceux qui veulent prendre des mesures concrètes pour améliorer leurs chances de vivre plus longtemps en santé"

Le montant de l'investissement n'a pas été dévoilé.

L'entreprise prévoit étendre son offre de services et de produits dans le futur passant par la médecine virtuelle, la médecine régénérative et les thérapies anti-âge.

À propos de Clinique Medfuture Inc .

Clinique Medfuture se donne pour mission d'améliorer la longévité de leurs clients par la prévention, l'usage de technologie de pointe et la pratique de la médecine avancée. L'entreprise offre actuellement un service de prélèvement sanguin à domicile ou en entreprise, plus de 2000 tests et analyses de laboratoire avec la plupart des résultats en 24h, que ce soit des tests de routine ou des tests génétiques préventifs plus spécialisés, en plus d'une boutique en ligne offrant des produits anti-vieillissement.

Pour plus d'information, visitez www.medfuture.ca.

