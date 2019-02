SEI conclut un accord exclusif avec le Groupe Inovéa





SEI accroît sa présence mondiale et introduit l'investissement axé sur les buts en France OAKS, Pennsylvania, 7 février 2019 /CNW/ - SEI (NASDAQ : SEIC) a annoncé aujourd'hui un partenariat stratégique avec la société française Inovéa, un réseau indépendant d'auditeurs et de consultants spécialisés dans l'assurance, l'immobilier et les produits financiers. Par le biais de ce partenariat, SEI a lancé et gère six nouveaux Portefeuilles stratégiques européens, conçus avec une stratégie de placements axée sur les buts. Inovéa se servira du GoalPortalMD de SEI, une solution technologique sur mesure, et sera le fournisseur exclusif du processus axé sur les buts de bout en bout de SEI pour le marché des conseillers de détail en France. Cette nouvelle a été annoncée lors de la conférence téléphonique pour les résultats du quatrième trimestre 2018 de SEI.

« Nous sommes ravis de travailler avec Inovéa pour offrir une solution personnalisée qui commence avec une véritable compréhension financière et émotionnelle des besoins et des buts uniques et interdépendants de leurs clients » a indiqué Kevin Barr, premier vice-président et chef de l'Unité Gestion de placements et de l'Équipe de distribution de la gestion des actifs de SEI. « En tant que première et unique société à offrir nos solutions axées sur les buts en France, Inovéa se servira de nos processus, de notre stratégie de placement et de notre technologie pour changer de façon fondamentale la façon dont ses conseillers sont en affaires aujourd'hui. »

Inovéa approfondira les relations avec ses clients et fera évoluer ses activités de conseil grâce à ce qui suit :

Découverte - GoalPortal de SEI utilise un processus exclusif de découverte, qui permet d'organiser une liste complète d'événements de la vie et d'événements financiers par ordre de priorité, de déterminer l'exposition au risque, et de formuler un plan financier pour le client. GoalPortal inclut une application de découverte primée, soit un instrument de base pour aider les personnes et les familles à formuler et à hiérarchiser leurs buts. SEI a créé une version en français de GoalPortal, unique à Inovéa.

Propositions et rapports - GoalPortal permet à Inovéa de créer des propositions personnalisées pour les clients ainsi que des rapports de progrès par rapport aux buts, qui font le suivi des progrès des clients vers des objectifs tangibles et personnels.

Portefeuilles stratégiques européens - SEI a conçu une gamme de sous-fonds d'OPCVM (Organismes de placement collectif en valeurs mobilières), qui sont contenus dans le Fonds d'actifs mondial de SEI domicilié en Irlande et enregistré pour la vente de détail en France auprès de l'Autorité des marchés financiers en vertu du régime de passeport de l'Union européenne pour les OPCVM.

Formation - SEI a collaboré avec Inovéa pour mettre en oeuvre un programme d'ateliers de formation d'une journée qui permet de faire concorder le modèle opérationnel d'Inovéa avec la solution axée sur les buts de SEI. Plus de 450 conseillers ont participé à la formation, lancée dans cinq emplacements en France et dans les Caraïbes.

« Offrir la méthode et le processus axés sur les buts de SEI en tant que solution unique nous permet de nous différencier, car nous serons la seule société qui crée une expérience intime et durable tout en faisant correspondre les stratégies de placement aux objectifs de nos clients », a déclaré Marc Rosticher, cofondateur d'Inovéa. « La solution dynamique de SEI permettra à nos conseillers d'offrir un processus facile à utiliser, interactif et collaboratif, et d'inspirer confiance chez nos clients que nous construisons des portefeuilles qui permettent d'atteindre les objectifs futurs. Nous avons hâte de travailler avec SEI pour soutenir notre cheminement de croissance et obtenir un avantage concurrentiel dans notre marché. »

Le processus client axé sur les buts de SEI offre aux conseillers un aperçu des aspects financiers et non financiers de la vie des clients et leur permet de découvrir des occasions afin d'offrir des conseils clairs, concrets et personnalisés. Ce processus permet aux clients de communiquer leurs préoccupations et leurs buts. Les conseillers peuvent personnaliser les portefeuilles pour tenir compte de la tolérance au risque des clients, maximiser leur capacité de satisfaire les objectifs des clients et faire part à leurs clients de renseignements financiers utiles et faciles à comprendre. En plus d'Inovéa, deux autres clients mondiaux de SEI utilisent GoalPortal pour aider les investisseurs finaux à cerner et satisfaire les besoins et les attentes d'utilisateurs finaux.

À propos de l'Équipe de distribution de la gestion des actifs de SEI

L'Équipe de distribution de la gestion des actifs de SEI propose des partenariats stratégiques personnalisés permettant d'offrir des solutions de placement à architecture ouverte conçues pour correspondre aux objectifs des investisseurs finaux, en soutien des intermédiaires de services financiers. Ce groupe aide les importants distributeurs en Amérique du Nord, en Europe et en Asie à mettre en oeuvre un cadre de conseils axés sur les buts qui combine une approche de finance comportementale lancée par SEI et la plateforme de conseils exclusive pour les clients afin de créer une offre distincte. L'Équipe de distribution de la gestion des actifs de SEI fait partie de l'unité fonctionnelle des Services bancaires privés de SEI. Pour obtenir de plus amples renseignements, visitez seic.com/amd.

À propos de SEI

Maintenant dans sa cinquantième année, SEI (NASDAQ : SEIC) continue d'être un chef de file mondial en matière de traitement de placements, de fonds d'investissement et de solutions de gestion des placements en impartition. Les solutions de SEI aident les sociétés, les institutions financières, les conseillers financiers et les familles affluentes à se créer un patrimoine et à le gérer. Au 31 décembre 2018, par l'entremise de ses filiales et partenaires dans lesquels la société a une participation importante, SEI administrait et gérait 884 milliards de dollars en fonds de couverture, en capital-investissement, en fonds communs de placement et autres actifs en gestion commune ou distincte, dont 307 milliards de dollars d'actifs sous gestion et 573 milliards de dollars d'actifs de clients sous son administration. Pour obtenir de plus amples renseignements, visitez seic.com.

À propos d'Inovéa

Créé par des professionnels de la gestion de patrimoine et du marketing relationnel en France, le Groupe Inovéa est un réseau indépendant d'auditeurs et de consultants auxquels la possibilité est offerte de devenir partenaires et de participer à la croissance de la société. Le Groupe Inovéa possède quatre filiales spécialisées, dans l'assurance, les produits, l'immobilier et les financements qui offrent les meilleures solutions patrimoniales des grands acteurs du marché. Le Programme Filianse satisfait les attentes du marché, en tant que premier programme de pédagogie financière de la famille.

