"Au-delà du devoir": une nouvelle initiative pour commémorer la contribution du Canada lors du débarquement de Normandie





Moments Déterminants Canada s'associe à l'Association du Centre Juno Beach

TORONTO, 07 févr. 2019 (GLOBE NEWSWIRE) -- Defining Moments Canada / Moments Déterminants Canada , un organisme éducationnel de mise en valeur du patrimoine, a annoncé aujourd'hui qu'il s'associait à l'Association du Centre Juno Beach pour mener un projet commémoratif national ayant pour but de partager l'histoire de Canadiens qui ont apporté leur contribution au débarquement de Normandie.

Juno75 : Au-delà du devoir mettra l'accent sur l'histoire de 20 Canadiens qui ont participé à l'effort de guerre tant en Normandie qu'ailleurs. En puisant dans l'impressionnante collection d'interviews d'archive de Testament of Honour qu'il sera possible de consulter sur le site Internet de Moments Déterminants Canada, le but de ce projet national commémoratif est d'inspirer les jeunes Canadiens à découvrir la vie de ceux et celles qui ont participé à cette bataille mémorable. En plus des histoires de vétérans qui ont débarqué sur la plage de Juno en ce 6 juin 1944, le projet espère aussi commémorer la vie de ceux qui ont continué à servir leur pays durant la bataille de Normandie ainsi que la vie de ceux qui ont contribué à soutenir l'effort de guerre au pays.

Grâce au généreux soutien d'Anciens Combattants Canada, Juno75 : Au-delà du devoir offrira un nombre considérable de ressources éducationnelles pour guider les élèves dans la création de leur propre projet commémoratif racontant l'histoire de ces individus qui ont servi et fait d'énormes sacrifices.

« Alors que le gouvernement du Canada souligne le 75e anniversaire du Jour J et de la bataille de Normandie cette année, nous sommes heureux d'appuyer Moments Déterminants Canada, dans le cadre du Programme de partenariat pour la commémoration, dans ce projet significatif visant à honorer le dévouement des militaires, hommes et femmes, qui ont servi durant la bataille de Normandie, » de dire L'honorable Jody Wilson-Raybould, C.P., c.r., députée, ministre des Anciens Combattants et ministre associée de la Défense nationale. « Cette initiative amènera les jeunes canadiens à découvrir les visages et les expériences de ceux qui ont combattu pour notre liberté pendant la Seconde Guerre mondiale. Il est inspirant de savoir que ces étudiants pourront se renseigner sur le courage, la détermination et le sacrifice de nombreux braves Canadiens et en faire part à leurs pairs. »

Le projet bénéficiera également de l'importante recherche contextuelle effectuée par l'Association du Centre June Beach. « L'Association du Centre June Beach est heureuse de s'associer à Moments Déterminants Canada pour le projet Juno75 : Au-delà du devoir », de dire Mike Bechthold, directeur administratif de l'Association du Centre June Beach. « Ce projet, qui a pour but de créer des liens entre ces héros de notre passé et les jeunes d'aujourd'hui, est au coeur de la mission éducative du Centre Juno Beach. Il représente une excellente opportunité pour les jeunes canadiens de partout au pays de prendre part à la commémoration de l'un des moments déterminants de l'histoire du Canada ».

« Raconter l'histoire de ces 20 Canadiens n'est qu'un début », d'affirmer Neil Orford, directeur des programmes à Moments Déterminants Canada. "Nous voulons que les élèves partagent les histoires qu'ils découvriront afin de les honorer et de les faire découvrir à tous ».

Defining Moments Canada / Moments Déterminants Canada est né de la vision partagée de Neil Orford et de Blake Heathcote, créateurs d'une méthode novatrice pour l'enseignement et la commémoration de l'histoire du Canada, qui fait usage d'une communication narrative et d'outils digitaux du 21e siècle.

