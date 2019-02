Business Wire annonce l'expansion de son bureau parisien





Dans le cadre de sa stratégie de développement à l'international, Business Wire est heureux d'annoncer que son bureau parisien a déménagé et s'agrandit. Implanté à Paris depuis octobre 2005, Business Wire France se relocalise 18/20 place de la Madeleine, 75008 Paris, avec pour ambition d'étoffer rapidement ses équipes et d'accroître sa part de marché en France et en Europe du Sud.

Business Wire, leader sur le marché de la diffusion de communiqués de presse et d'informations réglementaires des sociétés, est une filiale du groupe Berkshire Hathaway.

Pour Patrice le Tulle, Directeur Business Wire France & Europe du Sud, « s'installer au coeur du triangle d'or parisien nous rapproche de nos clients historiques et pour nos clients à l'étranger, cette adresse est représentative de notre dimension internationale. En outre, ces nouveaux espaces vont nous permettre aussi de pouvoir organiser des rencontres et des ateliers autour de thématiques liées aux relations presse, relations investisseurs et autres sujets en lien avec notre métier, car nous avons désormais la capacité de les accueillir. »

Le bureau de Paris héberge sa propre newsroom avec son équipe d'éditeurs. Avec 19 newsrooms et plus de 200 éditeurs dans le monde, Business Wire est le seul diffuseur professionnel d'information à avoir une telle relation de proximité avec ses clients. Business Wire a plus de présences locales que l'ensemble de ses concurrents réunis. Les sociétés françaises vont continuer à bénéficier des larges réseaux de distribution de Business Wire et du renforcement de sa présence locale, deux fondamentaux caractéristiques de Business Wire, pour cibler les principaux marchés du monde entier. Les offres de services vont de la diffusion de communiqués de presse, photos et vidéos, informations réglementaires, jusqu'à la création d'espaces de presse digitaux et de plates-formes de marketing de contenu, en passant par le monitoring des médias sociaux.

« Nous sommes particulièrement fiers de voir le bureau de Paris s'agrandir », explique Geff Scott, P-DG de Business Wire. « Après dix ans de croissance, le bureau a pour ambition de développer les parts de marché du groupe Business Wire en Italie, Espagne et Portugal, des pays où la culture « wire » a de beaux jours devant elle. Pour les professionnels de la communication, des RP et des RI, cette annonce doit être perçue comme un signe de bonne vitalité de Business Wire et de son industrie ».

A propos de Business Wire

