Arria et Eagle Investment Systems annoncent une alliance stratégique visant à habiliter les gestionnaires d'investissement avec la génération de langage naturel (NLG), une forme de logiciel d'intelligence artificielle

NEW YORK, 7 février 2019 /PRNewswire/ -- Arria NLG et Eagle Investment Systems, société de BNY Mellon, ont annoncé aujourd'hui la création d'une alliance stratégique visant à renforcer l'automatisation des processus grâce à la technologie de génération de langage naturel (NLG) avancée.

Cette alliance offre aux clients d'Eagle un accès aux capacités NLG d'Arria qui se connecteront directement à la gamme de produits Eagle. La plateforme Arria peut déterminer les faits critiques et générer des informations et des récits automatisés et en temps réel dans un langage simple et facile à comprendre. Cela aide à éclairer la prise de décision plus rapidement lorsque les utilisateurs voient des informations qu'ils auraient autrement manquées ou mal comprises, et cela contribue à améliorer la cohérence dans la façon dont les résultats sont interprétés et communiqués au sein de l'organisation.

« Nous sommes ravis d'offrir à nos clients un accès aux capacités NLG d'Arria pour faciliter l'analyse des données stockées sur la plateforme Eagle », a déclaré Joel Kornblum, dirigeant à l'échelle mondiale des alliances stratégiques chez Eagle. « Nous travaillons avec Arria pour créer un ensemble de capacités en matière de gestion de portefeuille, d'analyse de portefeuille et de mesure de la performance, et ce, afin d'aider nos clients à réduire potentiellement le temps passé à la rédaction de résumés et de rapports de clients personnalisés. »

Jay DeWalt, directeur d'exploitation d'Arria, a déclaré : « Cette technologie est transformatrice, en particulier pour les services financiers. Les rapports de commentaires de fonds dont la production prend généralement des heures de travail peuvent désormais être livrés presque en temps réel. Faire partie du programme d'alliance d'Eagle démontre que la commercialisation de la technologie NLG aide les clients et les entreprises à tirer efficacement parti de la richesse des données dont ils disposent. Cela conduit à des conclusions plus rapides et à une meilleure prise de décision ainsi qu'à une automatisation accrue des analyses et des rapports internes et externes. »

Chaque entreprise collecte des données pour aider sa société à prendre de meilleures décisions. La technologie NLG d'Arria transforme les données en des informations utiles que les parties prenantes peuvent facilement comprendre et utiliser pour prendre des mesures. La précision, la diffusion impartiale des informations et la rapidité qui ne sont possibles que grâce aux progrès de l'intelligence artificielle et de l'automatisation des processus sont désormais disponibles pour les entreprises du monde entier via Arria NLG.

Pour voir un exemple typique de la façon dont les récits NLG générés instantanément par Arria fournissent des informations significatives pour une analyse des investissements, veuillez regarder cette vidéo>

À propos d'Arria

Arria NLG est le leader mondial dans le domaine de la génération de langage naturel (NLG), une forme de logiciel d'intelligence artificielle, spécialisée dans l'extraction d'informations de sources de données complexes et la communication de ces informations en langage naturel (c'est-à-dire comme si elles avaient été écrites par un humain). Des informations complémentaires sont disponibles sur www.arria.com .

À propos d'Eagle Investment Systems

Eagle s'engage à aider les institutions financières du monde entier à accroître efficacement leurs actifs grâce à son ensemble primé de solutions de gestion des données, de comptabilité des investissements et de mesure de la performance qui est distribué via son nuage privé sécurisé, Eagle ACCESS(SM). Eagle déploie des solutions et des services fiables qui créent une efficacité d'exploitation et aident à réduire la complexité et les risques. Eagle Investment Systems LLC est une filiale de BNY Mellon. Pour plus d'informations, visiter le site http://www.eagleinvsys.com ou suivez-nous sur Twitter à @Eagleinvsys.

