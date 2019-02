Au Québec, 83 % des entreprises de 200 employés et plus offrent un régime de retraite à leurs employés





MONTRÉAL, le 7 févr. 2019 /CNW Telbec/ - En 2017, 83,1 % des entreprises de 200 employés et plus au Québec parrainent au moins un régime de retraite de l'employeur, alors que 91,9 % de leurs employés permanents à temps plein bénéficient de cet avantage. C'est ce que relève une analyse portant sur les régimes de retraite publiée aujourd'hui par dans le bulletin Cap sur le travail et la rémunération de l'Institut de la statistique du Québec. Ces résultats sont tirés de l'Enquête sur la rémunération globale au Québec.

Dans le secteur public, toutes les organisations offrent au moins un régime de retraite, alors que c'est le cas pour 81,3 % des entreprises privées de 200 employés et plus.

Dans le secteur public, lorsqu'un seul type de régime est offert, il s'agit d'un régime à prestations déterminées. Dans les entreprises du secteur privé qui offrent un régime de retraite, ce sont les régimes d'épargne à cotisations déterminées qui sont les plus courants (62,7 % des entreprises), suivis des régimes de retraite à cotisations déterminées (19,6 %) et de ceux à prestations déterminées (17,7 %).

Coûts des régimes de retraite assumés par les employeurs

La cotisation moyenne de l'employeur au régime de retraite est plus élevée dans le secteur public (10,7 % du salaire pour les employés bénéficiant de l'avantage) par rapport à celle estimée dans le secteur privé (8,3 %).

Selon le type de régime, le coût moyen pour l'employeur, tous secteurs confondus, est plus élevé pour les régimes à prestations déterminées (10,8 %) par rapport au coût moyen estimé pour les régimes de retraite à cotisations déterminées (3,4 %) et à celui des régimes d'épargne à cotisations déterminées (2,7 %).

Types de régimes considérés Régimes de retraite à prestations déterminées

Régimes où la valeur de la rente est fixée dès le départ; cette valeur dépend du salaire, du nombre d'années de service et de l'âge auquel le participant prend sa retraite. Régimes de retraite à cotisations déterminées

Régimes où seules les cotisations sont précisées au départ; ces cotisations s'accumulent avec les revenus de placements jusqu'à la retraite. Régimes d'épargne à cotisations déterminées

Véhicules de placement qui sont mis en place par l'employeur pour ses employés, par exemple, les régimes enregistrés d'épargne-retraite collectifs (REER collectif).

