Avis aux médias - Point de presse de Véronique Hivon

QUÉBEC, le 7 févr. 2019 /CNW Telbec/ - Les représentants des médias sont priés de noter que la députée de Joliette et porte-parole du Parti Québécois en matière d'éducation et de famille, Véronique Hivon, tiendra un point de presse aujourd'hui, le jeudi 7 février, immédiatement après la période des questions et réponses orales.

Sujet : Présentation du projet de loi intitulé Loi établissant un bouclier de protection budgétaire des services à l'éducation, à l'enfance et à la protection de la jeunesse.

Sous réserve que l'Assemblée nationale accepte d'être saisie du projet de loi.

DATE : Le jeudi 7 février 2019



HEURE : Vers 11 h 15 (immédiatement après la période des questions et réponses orales)



LIEU : Foyer Louis-Hippolyte-La Fontaine

Hôtel du Parlement

Québec

