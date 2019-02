Brad Hill, pionnier du commerce au détail responsable au Royaume-Uni, fera la tournée des détaillants canadiens





OTTAWA, 07 févr. 2019 (GLOBE NEWSWIRE) -- Brad Hill, le maître d'oeuvre de « la vente au détail responsable » chez Cooperative Food Group (Co-op) au Royaume-Uni visitera les détaillants canadiens au cours des prochaines semaines. Il sera de passage à Saskatoon le 25 février, suivi de Toronto, pour ensuite couronner le tout avec un arrêt au Congrès national du commerce équitable à Ottawa où il prononcera une conférence.



Au cours de ses 20 années de leadership stratégique, la Co-op est devenue le 2e plus important vendeur de produits Fairtrade et durables au monde, faisant ainsi du Royaume-Uni le plus important marché national de produits Fairtrade. Grâce à sa formation en commerce et en tant qu'agent de commercialisation de qualité, Brad a réussi à convaincre son entreprise et ses clients d'appuyer davantage le commerce au détail responsable tout en créant de réels avantages commerciaux.

LE COMMERCE AU DÉTAIL RESPONSABLE ET UN PUBLIC CONSOMMATEUR SOUCIEUX AU CANADA

Une étude récente publiée par le Centre for the Study of Commercial Activity (CSCA) de l'Université Ryerson indique que le top cinq des détaillants canadiens est composé de compagnies alimentaires.

Mais avec une diminution des chiffres de vente et l'émergence d'un groupe de consommateur bien établi qui a à coeur l'achat socialement et environnementalement responsable, les détaillants alimentaires du Canada devront démontrer ce qu'ils font pour que l'économie du commerce au détail canadienne soit prête pour l'avenir.

« Il s'agit d'une période critique pour les détaillants alimentaires canadiens », souligne John Marron, directeur des relations commerciales et du marketing chez Fairtrade Canada. « Le public consommateur prend des décisions informées quant aux produits qu'il dépose dans son panier, car il veut que ses habitudes de consommations correspondent à ses valeurs. Les détaillants alimentaires canadiens doivent répondre à ce segment de consommateurs éthiques et montrer qu'ils sont des agents de changements positifs. »

Brad partagera avec les détaillants canadiens l'expérience qu'il a acquise en développement responsable du commerce au détail. Il montrera comment les responsabilités éthique et sociale sont essentielles au succès commercial.

En plus de prononcer une conférence au 7e Congrès national du commerce équitable qui se tiendra le 1 et 2 mars prochain à Ottawa, Brad dirigera un panel de discussion en compagnie de Jeff York, directeur général de Farm Boy, le vendredi 1er mars. Farm Boy est le plus important détaillant de bananes Fairtrade en Ontario et c'est pourquoi il agit à titre de chef de file en matière de durabilité dans le secteur canadien de la vente au détail.

FAITS EN BREF

Les ventes au détail de produits Fairtrade ont atteint 12,9 milliards de dollars canadiens en 2017, soit une augmentation de 8 % comparativement à l'année précédente.

soit une augmentation de 8 % comparativement à l'année précédente. La valeur au détail estimée des produits Fairtrade vendus au Canada a atteint la somme de 456 millions de dollars en 2017, soit une augmentation de 16 % comparativement à l'année précédente.

comparativement à l'année précédente. Fairtrade, en tant que catégorie de produits, croît beaucoup plus rapidement que le marché conventionnel. Selon Statistiques Canada, ce segment alimentaire a augmenté 2,7 % en 2017.

en 2017. Le Canada est dorénavant le 3e plus important marché pour le café Fairtrade.

Au sujet de Fairtrade Canada

Le commerce équitable est une approche terrain différente du commerce conventionnel qui repose sur des partenariats entre producteurs, productrices, négociants, entreprises et le public consommateur. Le système international Fairtrade ? composé de Fairtrade International et de ses organisations membres ? représente le système de commerce équitable le plus important et le plus largement reconnu au monde. Fairtrade Canada est l'un des membres de Fairtrade International, une organisation à but non lucratif qui certifie, qui promeut et qui milite en faveur de Fairtrade.

