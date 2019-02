Le chiffre d'affaires de Kyriba dépasse les 110 millions de dollars en 2018, La société prévoit une croissance de 40% cette année





Kyriba, le leader mondial des solutions de gestion de trésorerie et de finance dans le Cloud annonce un chiffre d'affaires de plus de 110 millions de dollars cette année, une étape importante pour les entreprises de technologie SaaS, et prévoit une croissance de 40% cette année.

En 2018, 229 nouveaux clients internationaux ont signé avec Kyriba, notamment Eastman Chemical, Eisai Co., Ltd., Hitachi High-Tech, Informa, Palo Alto Networks, Peloton, Ripple Labs et bien d'autres. Ces entreprises, ainsi que de nombreuses grandes marques, font confiance à Kyriba pour connecter de façon homogène leurs différents systèmes financiers - banques, ERP et autres systèmes - afin de mieux mobiliser et de mieux protéger leur trésorerie et leurs liquidités.

«Nous sommes reconnaissants envers toute notre communauté - clients, partenaires et employés - de nous aider à atteindre ces résultats et nous inciter à innover plus rapidement et plus intelligemment au service des acteurs de la finance qui souhaitent libérer de la croissance et des opportunités », a déclaré Jean-Luc Robert, Président Directeur Général de Kyriba. "Nous sommes heureux de poursuivre cette tendance en 2019 et au-delà" ajoute-t-il.

Le mois dernier, Kyriba a annoncé le rachat du leader de la gestion du risque de change pour les entreprises FiREapps. La combinaison des deux sociétés va permettre d'offrir la solution intégrée la plus avancée et la plus efficace pour couvrir le cycle complet de gestion du risque de change (FX).

Faits marquants 2018

Innovation produit - Kyriba a lancé plusieurs nouveaux produits majeurs, dont un module de Business Intelligence afin d'optimiser l'analyse des données, ainsi qu'une nouvelle fonctionnalité de comptabilisation des contrats de location, en conformité avec la norme IFRS 16.

Renforcement du leadership - La société a renforcé son équipe de direction avec Kevin Bryla, Directeur Général Marketing, qui a précédemment occupé le poste de CMO monde chez ADP ainsi que des postes de direction chez GE, Ingersoll Rand et Trane; et Tina Figueroa, Directrice des Ressources Humaines, ancien cadre supérieur d'AdColony, d'Audience et de Cornerstone OnDemand.

Élargissement de l'écosystème de partenaires - Kyriba a annoncé de nouveaux partenariats et intégrations de plateforme avec BlackRock, société globale de gestion d'actifs financiers, et WorldFirst, expert en opérations de change et paiements internationaux. Ces partenariats permettront d'apporter une valeur exclusive pour plus de 2 000 clients de Kyriba dans le monde

Reconnaissance du secteur - Kyriba a été reconnue par le cabinet d'analyses technologiques IDC comme un leader des applications de gestion de trésorerie et des risques financiers dans le Cloud en 2017-2018. Kyriba a également été nommé dans le Fintech 250 par CB Insights. Les clients de Kyriba continuent également à être récompensés pour leurs innovations en matière de pilotage de la trésorerie par des associations et des prix remis par des instances professionnelles internationales, notamment l'Association for Financials Professionals, l'Association of Corporate Treasurers, EuroFinance, Adam Smith, Alexander Hamilton, TMI, etc.

Nouveau siège social - En 2018, Kyriba a officiellement transféré son siège social à San Diego, où la société compte désormais plus de 120 employés à temps plein, sur un total de 600 collaborateurs dans le monde.

Pour plus d'informations sur Kyriba : www.kyriba.com ou Kyriba Live Treasury & Finance du 4 au 8 mars 2019 à Las Vegas.

A propos de Kyriba Corp.

Kyriba est le fournisseur numéro 1 de solutions de gestion de trésorerie et des risques financiers dans le Cloud. Kyriba libère le potentiel des leaders financiers et de leurs équipes grâce à ses solutions reconnues pour la gestion du cash, des risques, des paiements et du working capital. Kyriba offre une plate-forme 100% SaaS hautement sécurisée, une connectivité bancaire performante et une intégration complète pour relever les défis financiers les plus complexes d'aujourd'hui. Des milliers d'entreprises, incluant plusieurs des plus grandes organisations au monde, comptent sur Kyriba pour rationaliser leurs processus clés, se protéger des pertes liées aux fraudes et à la cybercriminalité, et accélérer les opportunités de croissance grâce à un soutien décisionnel avancé. Le cabinet d'analyses technologiques IDC a reconnu Kyriba en tant que leader mondial de ses applications MarketScape for SaaS et de gestion de la trésorerie et des risques en cloud pour 2017-2018. Le siège social de Kyriba est situé à New-York (USA) et nous avons des bureaux à San Diego, Paris, Londres, Tokyo, Singapour, Dubaï, Hong-Kong, Shanghai et Rio de Janeiro.

