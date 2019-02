Soixante-quinze organisations reconnues comme Milieu de travail d'exception 2019





Morneau Shepell et The Globe and Mail annonceront les lauréats de chaque catégorie le 19 mars

TORONTO, le 7 févr. 2019 /CNW/ - Aujourd'hui, Morneau Shepell et The Globe and Mail ont annoncé les 75 organisations qui ont été présélectionnées à titre de milieux de travail d'exception dans le cadre de l'attribution du troisième prix annuel Milieu de travail d'exception. Ces organisations ont en effet atteint des normes élevées pour favoriser un milieu de travail sain, selon les commentaires de leurs employés, et ont mérité le droit d'utiliser l'insigne du prix Milieu de travail d'exception dans leur matériel de communication afin de s'identifier comme un employeur de choix.

Parmi ce groupe d'organisations, les lauréats dans 12 catégories d'entreprises, représentant des organisations de partout au Canada, seront annoncés durant une cérémonie qui se déroulera au Globe and Mail Centre à Toronto, le 19 mars, lors de l'événement The Globe and Mail Solving Workplace Challenges Summit. De plus, ils feront l'objet d'un article diffusé à l'échelle nationale dans The Globe and Mail, le principal média d'information au Canada.

Le prix Milieu de travail d'exception reconnaît l'excellence des organisations qui favorisent l'engagement, la productivité et la santé de leur main-d'oeuvre. C'est un prix unique en son genre, qui est entièrement fondé sur les commentaires des employés. À cette fin, les employés ont répondu à un bref sondage confidentiel qui leur a permis d'obtenir une évaluation personnelle portant sur les aspects de leur santé globale pouvant être améliorés (santé physique, santé mentale, milieu de travail, vie personnelle). Quant aux organisations participantes, elles ont également reçu un rapport sommaire sur la santé de leur main-d'oeuvre, indiquant leurs forces et les aspects à améliorer relativement à la planification de leurs ressources humaines.

« Alors que les organisations sont plus nombreuses à mettre l'accent sur la santé et le bien-être des employés, c'est rassurant de voir qu'un large éventail d'employeurs ont participé au prix Milieu de travail d'exception 2019; il s'agit d'organisations publiques et privées de toutes tailles et des quatre coins du pays, a déclaré Stephen Liptrap, président et chef de la direction de Morneau Shepell. Nous sommes fiers de nous associer au Globe and Mail pour saluer les employeurs qui réussissent dans ce domaine et pour en inciter d'autres à améliorer les services de mieux-être offerts aux employés. »

« Il est encourageant de constater que, dans les milieux de travail, on parle plus ouvertement du bien?être des employés et de voir un nombre croissant d'employeurs en faire une priorité chaque année, mentionne Phillip Crawley, éditeur et chef de la direction, The Globe and Mail. Nous sommes impatients de souligner le 19 mars prochain l'excellent travail accompli par les lauréats, et nous sommes heureux de voir l'engouement croissant pour ce programme d'année en année. »

La liste des 75 milieux de travail d'exception pour 2019 figure ci-après.

L'édition 2020 du prix Milieu de travail d'exception sera lancée dès le mois d'avril 2019. Pour obtenir plus d'information sur ce prix et vous inscrire en ligne, visitez le site milieuexception.com.

Pour obtenir des billets pour l'événement The Globe and Mail Solving Workplace Challenges Summit au cours duquel les prix seront remis, visitez le site globeandmailevents.com/swc2019.

À propos de Morneau Shepell

Morneau Shepell est la seule société offrant des services-conseils et des technologies en ressources humaines à adopter une approche intégrative des besoins en matière de bien-être des employés, de santé, d'assurance collective et de retraite. Elle est également le principal administrateur de régimes de retraite et d'assurance collective et le principal fournisseur de solutions intégrées en gestion des absences au Canada. LifeWorks par Morneau Shepell est une solution de bien-être global alliant des programmes d'aide aux employés, de bien-être, de reconnaissance et de récompenses. En tant que chef de file dans les domaines des services-conseils stratégiques en RH et de la conception de régimes de retraite avant-gardistes, la société aide aussi ses clients à résoudre des problèmes complexes liés à la main-d'oeuvre et offre des solutions intégrées en matière de productivité, de santé et de retraite. Fondée en 1966, Morneau Shepell sert environ 24 000 organisations de toutes tailles, des plus petites entreprises à certaines des plus grandes sociétés et associations. Comptant plus de 4 500 employés répartis partout dans le monde, Morneau Shepell offre ses services à des entreprises à l'échelle planétaire. Morneau Shepell inc. est une société cotée à la Bourse de Toronto (TSX : MSI). Pour obtenir de plus amples renseignements à ce sujet, visitez le site morneaushepell.com.

À propos du Globe and Mail

Principal média d'information au Canada, le journal The Globe and Mail est au centre des débats nationaux et suscite un changement de politique depuis 1844 en pratiquant un journalisme courageux et indépendant. Grâce à sa couverture primée du monde des affaires, de la politique et des enjeux nationaux, les versions imprimées et numériques du Globe and Mail rejoignent 6,8 millions de lecteurs, et son magazine Report on Business est consulté par près de 1,6 million de lecteurs à chaque parution imprimée et numérique. Notre investissement dans une science des données de pointe signifie que, tout comme le monde, The Globe and Mail continue à évoluer. The Globe and Mail est la propriété de Woodbridge, la division d'investissement de la famille Thomson.

Lauréats du prix Milieu de travail d'exception 2019

Organisation Emplacement Active International Ontario Administration portuaire de Québec Québec Aéroport de Québec inc. Québec Air France KLM Québec Alberta Recycling Management Authority Alberta Allnorth Consultants Limited Colombie-Britannique Arrow Engineering Inc. Alberta Association canadienne pour la santé mentale du Nouveau-Brunswick Nouveau-Brunswick Association des pharmaciens du Canada Ontario Association du Nouveau-Brunswick pour l'intégration communautaire Nouveau-Brunswick Avison Young (Canada) Inc. Ontario Back in Motion Rehab Colombie-Britannique Benefits by Design Ontario Big Bang ERP Québec BlackBerry Limited Ontario CAA Club Group Ontario Calgary Meals on Wheels Alberta CBCL Limited Nouvelle-Écosse Citron Hygiene Ontario Credit Union Central of Manitoba Manitoba Deluxe Payroll Ontario EfficiencyOne Nouvelle-Écosse Énergie NB Nouveau-Brunswick EQUS Alberta Financement d'assurance First du Canada Ontario Frontier College Ontario GeoSpectrum Technologies Inc. Nouvelle-Écosse Gore Mutual Insurance Ontario Groupe Banque TD Ontario Groupe financier Evolocity Québec H&R Block Canada Alberta Habitat Systems Inc. Colombie-Britannique Herman Miller Canada Inc. Ontario Hi-Tech Business Systems Ltd. Alberta Ingredion Canada Corporation Ontario Innovative Automation Ontario Innovation Credit Union Saskatchewan Intercon Messaging Inc. Alberta InvestorCOM Ontario Jazz Aviation LP Nouvelle-Écosse Klick inc. Ontario La Maison Orphée Québec Lifemark Health Group Ontario LivingWorks Education Inc. Alberta Loopio Inc. Ontario MacLean Law Colombie-Britannique Mainstream Ontario MDS Aero Support Corporation Ontario Municipalité de Kentville Nouvelle-Écosse Municipalité du comté de Cumberland Nouvelle-Écosse Nestlé Canada Inc. Ontario Northwestern Health Unit Ontario OCAS Application Services Inc. Ontario Orix Geoscience Inc. Ontario Pason Systems Corp. Alberta Pensionnat Notre-Dame-des-Anges Québec Prime Data Inc. Ontario Raymond James Ltd. Colombie-Britannique Ronald McDonald House Charities Southwestern Ontario Ontario Sandoz Canada Inc. Québec School Boards' Co-operative Inc. Ontario SFU Childcare Society Colombie-Britannique Shaw Communications Inc. Alberta Sionna Investment Managers Ontario Sklar Wilton & Associates Ontario SouthEastern Mutual Insurance Nouveau-Brunswick Special Risk Insurance Managers Ltd. Colombie-Britannique Stelvio inc. Québec Thinkific Colombie-Britannique Triovest Realty Advisors Inc. Ontario Util-Assist Ontario Voices.com Ontario Workplace Resource Ontario Zimmer Biomet Canada Ontario ZLC Financial Colombie-Britannique

SOURCE Morneau Shepell Inc.

Communiqué envoyé le 7 février 2019 à 08:00 et diffusé par :