Equisoft acquiert Solutions AGEman - Un nouvel atout dans sa suite de solutions intégrées pour l'assurance vie au Canada





MONTRÉAL, le 7 févr. 2019 /CNW Telbec/ - Equisoft, un chef de file mondial des solutions d'affaires numériques en assurance et gestion de patrimoine, annonce aujourd'hui l'acquisition de Solutions AGEman, société montréalaise réputée pour ses systèmes de gestion d'agence destinés au marché canadien de la distribution.

Les technologies de pointe d'AGEman permettent aux distributeurs de produits d'assurance, notamment les agences et les comptes nationaux, de gérer l'entièreté du processus de vente de polices. Mais ce qui démarque vraiment ses systèmes, c'est qu'ils peuvent connecter n'importe quelle agence canadienne à l'ensemble des assureurs du pays au moyen de fichiers CITS.

Cette nouvelle acquisition complète la gamme de solutions intégrées d'Equisoft au Canada, qui va désormais des solutions centrales et de vente pour les assureurs (administration de polices, soumissions et illustrations, propositions électroniques) aux systèmes de traitement des ventes pour agents généraux (gestion d'agence, traitement des transactions sous la norme CITS, données sur les polices en vigueur, propositions électroniques et paramédicaux), en passant par des outils de première ligne sophistiqués pour les courtiers et conseillers (gestion de la clientèle, analyse des besoins financiers, portails pour les clients, les conseillers et les courtiers).

« Sur le plan technologique, AGEman est imbattable : elle bâtit sa marque depuis plus de 30 ans et compte une vingtaine de clients prestigieux sur le marché des agents généraux spécialisés en assurance vie et des comptes nationaux », explique Luis Romero, président d'Equisoft. « Sa technologie vient enrichir notre offre en faisant le pont entre les systèmes centraux des assureurs et les applications frontales des conseillers. »

« C'est une excellente nouvelle pour notre entreprise et nos clients », affirme Nathan Carey, président d'AGEman. « Nous nous joignons à une société qui jouit non seulement d'une bonne présence et renommée au pays et à l'étranger, ce qui profitera à notre croissance, mais qui possède aussi un vaste bassin de ressources spécialisées pour soutenir notre développement de produits à long terme. »

Le passage d'AGEman chez Equisoft l'aidera à prendre de l'envergure, tout en lui conférant la solidité financière et la stabilité requises pour continuer d'innover avec ses solutions d'avant-garde. En rendant possible l'échange fluide et bidirectionnel de données entre les assureurs, les distributeurs et les agents, Equisoft et AGEman ont bon espoir d'ajouter de la valeur au secteur et aux entreprises de leurs clients.

« Notre offre combinée pour l'assurance et la gestion de patrimoine rejoint près de 60 000 conseillers, dont la moitié au Canada. C'est déjà une très forte présence au pays que l'acquisition d'AGEman permettra de consolider encore davantage », conclut François Levasseur, vice-président, Canada chez Equisoft.



À propos de Solutions AGEman

Solutions AGEman est un leader canadien en conception et fabrication de solutions logicielles pour les distributeurs d'assurance vie et les conseillers financiers. Sa gamme de produits répond à l'ensemble des besoins du secteur : gestion d'agence et interface Web pour les communications entre agences et conseillers, analyse des besoins financiers, assistant virtuel pour la gestion des relations avec les clients (CRM). L'entreprise, au service de l'industrie depuis plus de 30 ans, est fière de compter parmi sa clientèle bon nombre de sociétés parmi les plus réputées au pays. Pour en savoir plus, visitez le www.ageman.ca.

À propos d'Equisoft

Fondée en 1994, Equisoft est un fournisseur mondial de solutions d'affaires numériques pour l'assurance vie et la gestion de patrimoine. Reconnue comme un partenaire de choix par plus de 50 des plus grandes institutions financières établies dans 15 pays, Equisoft propose des applications frontales innovatrices, une gamme complète de services d'arrière-guichet et une expertise unique en migration de données. Ses produits phares incluent un CRM, des solutions d'analyse des besoins financiers, de répartition de l'actif, de soumissions et d'illustration, de propositions électroniques, de systèmes de gestion d'agence et de portails clients, conseillers et courtiers. Equisoft est également le principal partenaire mondial d'Oracle pour la plateforme Oracle Insurance Policy Administration. Par son approche axée sur les besoins d'affaires, sa connaissance approfondie du secteur, ses technologies de pointe et son équipe de plus de 350 ressources établies au Canada, aux États-Unis, en Amérique latine, en Afrique du Sud et en Inde, Equisoft aide les institutions financières à relever tous les défis qu'apporte cette nouvelle ère de transformation numérique. Site Web : www.equisoft.com/fr

SOURCE Equisoft

Communiqué envoyé le 7 février 2019 à 08:00 et diffusé par :